Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

24 августа
2024 год

Новости кино >>
24 августа 2024
В интересное время мы живем: учителя обучают монстров, японские школьники сидят в тюрьме, чтобы выявить, кто из них лучший голеадор, а в Америке выдают награду за лучшую мангу. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, про мистический ромком «Ведьмнадзор» или внеочередную «Атаку титанов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Второй сезон «Синей тюрьмы» выйдет с подзаголовком «Блю Лок против юношеской сборной Японии». Вывеску (вместе с постером) анонсировала студия 8bitО моем перерождении в слизь»).

🔘 «Я стал учителем в школе монстров!» приступит к профессиональным обязанностям 8 октября (постер уже на доске). Первый учебный год продлится два кура подряд — то есть около шести месяцев.

🔘 В честь 40-летия полнометражного «Макросса: Помнишь ли нашу любовь?» в Японии появится двухдисковое Blu-ray-издание с английскими субтитрами.

🔘 Аниме «Волейбол!!» празднует десятилетие — и не планирует ограничиваться кассовыми успехами «Решающей игры на свалке». К юбилею приурочены еще два проекта: выставка по хайповому полному метру (с невиданными артами, эксклюзивным мерчем и не только) плюс специальный ивент, под который зарезервирован токийский стадион «Ариакэ-Арена» в Токио, где выступят любимые сэйю.

🔘 В возрасте 61 года после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием скончалась легендарная сэйю Ацуко Танака, известная по всему миру ролями лейтенанта Мотоко Кусанаги из «Призрака в доспехах», мастерицы хамона Лизы Лизы из «Невероятных приключений ДжоДжо», куноити Конан из «Наруто», Рёко Тамии из «Паразита», ведьмы Байонетты из одноименной аниме-экранизации и множества других персонажей.

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

🔘 Второй сезон игрового «Ван-Писа» продолжает укомплектовывать экипаж: 141-летнюю Курэху сыграет Кейти Сагал (звезда «Сынов анархии» и голос Туранга Лилы из «Футурамы»), а врача-шарлатана Хирурука — Марк ХареликБитва полов», «Касл-Рок»).

🔘 «Отряд самоубийц» вошел во вкус: антигероев DC вслед за аниме ждет приключение на цифровых страницах вебтуна, которое стартует уже завтра, 25 августа.

🔘 В Нью-Йорке прошла первая церемония American Manga Awards (звучит странно, но рынок порешал). Наградами отмечали произведения, обеспечившие популярность японским комиксам как на родине, так и в Северной Америке. Лучшей новой мангой признали «#DRCL: Дети полуночи» Синъити Сакамото, а среди онгоингов — «Подземелье вкусностей» Рёко Куи. Приз за новое издание классической манги ушел культовому сёдзё Ай Ядзавы «Повесть о соседях», «Ателье колдовских колпаков» Камомэ Сирахамы — за перевод на английский и оформление шрифтов (спасибо Стивену Колеру и Лиз Блейксли), а Адама Грэйно отметили за дизайн обложки сэйнэна «Меня зовут Синго» Кадзуо Умэдзу.

Читать «Отряд самоубийц из другого мира» — занятный суперзлодейский исекай
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Новый трейлер появился у короткометражного фильма «Сад воспоминаний», который сняла Наоко ЯмадаФорма голоса», «Повесть о доме Тайра»). Премьера музыкального аниме состоится на японских стримингах 30 августа — в тот же день кинотеатры Страны восходящего солнца озарит «Твой цвет». Оба проекта постановщица делала на студии Science SARUБлюз машины времени о четырех с половиной татами», «Ночь коротка, гуляй, девчонка»).


18-минутное медитативное аниме без диалогов посвящено скорби, принятию потери и поиску способа не сожалеть об упущенных возможностях. «Близкий друг главной героини покинул её, и место, где сейчас находится его дух, — это сад воспоминаний», — объясняет Ямада. «Когда живые думают или вспоминают об ушедшем, в этом саду осыпаются анемоны». Музыку написала японская поп-рок-певица Lovely Summer-chan, а для разработки оригинальных персонажей пригласили мангаку Эцуко Мидзусаву. По авторской задумке, изображение героинь должно максимально соответствовать «женскому телесному опыту».

Читать «Форма голоса» — самый известный полный метр Наоко Ямады
ВЕСЬ ЭТОТ ХАОС

И снова Science SARU: стартующее 4 октября аниме «Дандадан», основанное на манге Юкинобу Тацу, продолжает сыпать роликами. В новом трейлере обессиленные Момо и Окарун бормочут, что уже готовы поверить во что угодно — и в призраков, и в НЛО, — а затем устраивают гонки на выживание с инопланетянами, ёкаями и потусторонними сущностями под динамичный вступительный трек Otonoke, исполненный группой Creepy Nuts.


Ранее в этом году хип-хоп-дуэт выпустил сингл Bling-Bang-Bang-Born, ставший опенингом второго сезона «Магии и мускулов» и возглавлявший чарт Billboard Japan Hot 100 в течение восьми недель подряд. Эндинг TAIDADA споет таинственная Aca-ne из рок-бэнда ZUTOMAYO. В мистической комедии абсурда также замешаны бабушка Момо — медиум Сэйко, — и одноклассница Окаруна Сиратори, которая считает себя избранной и пытается остановить девушку, считая, что та — демон.

Читать Короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ПАДЬ

Компания Warner Bros.Гарри Поттер и философский камень», «Интерстеллар») представила долгожданный первый трейлер «Властелина колец: Войны рохирримов». До этого момента поклонники франшизы довольствовались концепт-артами и парой кадров. Американская премьера аниме состоится 13 декабря.


События приквела развернутся за 183 года до оригинальной трилогии — в поворотный момент для королевства Рохан. Хельм Молоторукий с дочерью Герой возглавят оборону крепости Хорнбург, названную после Хельмова Падь, от нападения дунландского лорда Вульфа, жаждущего отомстить за смерть отца. Зрителей ждет погружение в знакомый и одновременно новый мир Толкина, переосмысленный посредством магии аниме.

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

Полнометражный фильм, поставленный Кэндзи КамиямойУльтрамен: Новый герой», «Восточный Эдем»), продюсирует обладательница премии «Оскар» Филиппа Бойенс из команды сценаристов, колдовавших над трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», а также Джейсон ДеМаркоОтряд самоубийц из другого мира») и Джозеф ЧоуБашня Бога»). Среди исполнительных продюсеров — Фрэн Уолш и Питер Джексон. Кроме того с производством аниме помогают студии New Line CinemaОно», «Заклятие») и Sola EntertainmentНиндзя Камуи», «Рик Морти: Аниме»).

Читать Еще 10 аниме для любителей фэнтези
ЛЕГЕНДА БЕЗ КУПЮР

В 2023-м состоялась премьера полнометражной ленты «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика», приуроченной к 100-летию со дня рождения легендарного мангаки Сигэру Мидзуки. 4 октября, спустя почти год после релиза, японские зрители смогут лицезреть режиссерскую версию с рейтингом «15+», которая выйдет в кинотеатрах с подзаголовком Shinseiban (примерно переводится как «переиздание»). Трейлер начинается со знакомства биологического и приемного отцов Китаро: вместе они попытаются разгадать тайну Рюга — клана, контролирующего политические и деловые круги Японии.


В новой версии переснято 327 сцен, полностью переписан звук и восстановлены в полном объеме элементы хоррора, фигурировавшие в раскадровке. По словам создателей, картина предстанет перед зрителями «такой, какой они задумывали её изначально». Режиссер Го КогаВселенная дигимонов: Монстры из приложения», помреж «Воровки-камикадзе Жанны»), снимающий на студии Toei AnimationВан-Пис: Красный», «Драконий жемчуг»), подтвердил, что Shinseiban воплощает его первоначальный замысел, и пообещал, что, хотя фильм и получил рейтинг R15+, акцент сделан не на жестокости, а на «мистической красоте», что позволит зрителям глубже погрузиться в историю.

Читать «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк
РОЖДЕНИЕ КАВАЙНОГО «МОНСТРА»

Студия CygamesPicturesБегущий по лезвию: Блэкаут 2022», «Связь принцесс: Повторное погружение») анонсировала расширение вселенной «Девушек-пони», посвященной антропоморфным скаковым лошадкам. Речь об экранизации спин-оффа манги «Девушки-пони: Золушка Грей», запланированной на 2025 год. Короткий тизер прилагается.


Серьезная и сдержанная Огури Кэп настроена стать чемпионкой, за что впоследствии получит прозвище «Монстр», но пока она только поступает в Академию Касамацу, где обучают и тренируют таких же целеустремленных красавиц-пони. В режиссерском кресле — Юки ИтоИдолмастер», «Милый во Франксе»), а дизайн персонажей разработали Такуя Мияхара (ключевая анимация «Рок-тихони» и «Семьи шпиона») с Кэйго СасакиСиний экзорцист», «Город, в котором меня нет»). К слову, реальный Огури Кэп был одним из самых успешных скакунов эпохи Хэйсэй (1989-2019).

Читать Язвы общества и антропоморфные «Выдающиеся звери»
БОНУС: Каменная маска (на самом деле — плюшевая) из «Невероятных приключений ДжоДжо» от Bandai Spirits. Если верить официальному сайту, артефакт не дает сверхъестественных способностей и не заражает вампиризмом.

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором недавно закончившейся манги «Моя геройская академия» или как Эйитиро Ода курировал экранизацию «Ван-Пис» от Netflix.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   24.08.2024 - 13:15
Волейбол приятно порадовал. Много лет назад про футбол смотрел, тогда был поражен, обычный вид спорта на экране выглядел по особенному. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги»: Величий нехочуха
Бей и пеки: как аниме «Магия и мускулы» прокачалось во втором сезоне
Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)
«Ван-Пис»: Это у вас пирата нормального не было
Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)
Поиск по меткам
8-BitCygamesPicturesScience SaruSola EntertainmentToei AnimationАнимацияанимеаниме-дайджестсёдзёсэйнэн
персоны
Филиппа БойенсПитер ДжексонКэндзи КамиямаКейти СагалФрэн УолшМарк ХареликНаоко Ямада
фильмы
Ателье колдовских колпаковБайонетта: Кровавая судьбаБашня БогаБегущий по лезвию: Блэкаут 2022Битва половБлюз машины времени о четырёх с половиной татамиВан-Пис. Большой кушВан-Пис: Красный фильмВластелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Война рохирримовВластелин колец: Две крепостиВолейбол!!Волейбол!! Решающая игра на свалкеВосточный ЭдемВселенная дигимонов: Монстры из приложенияГарри Поттер и философский каменьГород, в котором меня нетДандаданДевушки-пони: Славное дербиДраконий жемчугЗаклятиеИдолмастерИнтерстелларИстория ХэикэКасл-РокЛюбимый во ФранксеМагия и мускулыМакросс: Помнишь ли нашу любовь?НарутоНевероятные приключения ДжоДжоНеуловимая воровка ЖаннаНиндзя КамуиНочь коротка, гуляй, девчонкаО моём перерождении в слизьОдинокий рокер!ОноОтряд самоубийц из другого мираПаразит: Учение о жизниПодземелье вкусностейПризрак в доспехахРик и Морти: АнимеРождение Китаро: Тайна ЩелкунчикаСад воспоминанийСвязь принцесс: Повторное погружениеСемья шпионаСиний экзорцистСиняя тюрьма: Блю ЛокСоседские историиСыны АнархииТвой цветУльтрамен: Новый геройФорма голосаФутурамаХоббит: Нежданное путешествиеЯ стал учителем в школе монстров!

фотографии >>
Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю фотографии
Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю фотографии
Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю фотографии
Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Сергиевская
21 августа ушла из жизни киноредактор Ирина Сергиевская.

День рождения >>

Анна Арефьева
Денис Бургазлиев
Теона Дольникова
Михаил Маликов
Евгений Редько
Екатерина Соломатина
Линда Табагари
Татьяна Ташкова
Михаил Хомяков
Руперт Гринт
Стив Гуттенберг
Джеймс Д'Арси
Чад Майкл Мюррей
Алекс О'Лафлин
Стивен Фрай
Кайл Шмидт
все родившиеся 24 августа >>

Афиша кино >>

Пираты Галактики Барракуда
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Оно
фильм ужасов
США, 2014
Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2023
Ворон
боевик, триллер, фэнтези
Великобритания, США, Франция, 2024
Идеальный лжец
комедия, триллер
США, 2023
Месть Золушки
фильм ужасов
США, 2024
Нечисть в Сеуле
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Южная Корея, 2024
Гиганты Ла-Манша
детский фильм, приключения, семейное кино
Аргентина, Германия, 2024
Как приручить бизона
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2024
Мой пингвин
драма, семейное кино, фильм о животных
Бразилия, США, 2024
Ненасытные люди
комедия, криминальный фильм
США, 2024
Стрелок
боевик
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен