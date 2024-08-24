Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

В интересное время мы живем: учителя обучают монстров, японские школьники сидят в тюрьме, чтобы выявить, кто из них лучший голеадор, а в Америке выдают награду за лучшую мангу. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, про мистический ромком
«Ведьмнадзор
» или внеочередную
«Атаку титанов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Второй сезон «Синей тюрьмы
» выйдет с подзаголовком «Блю Лок против юношеской сборной Японии
». Вывеску (вместе с постером
) анонсировала студия 8bit
(«О моем перерождении в слизь
»).
🔘 «Я стал учителем в школе монстров!
» приступит к профессиональным обязанностям 8 октября (постер
уже на доске). Первый учебный год продлится два кура подряд — то есть около шести месяцев.
🔘 В честь 40-летия полнометражного «Макросса: Помнишь ли нашу любовь?
» в Японии появится двухдисковое Blu-ray-издание с английскими субтитрами.
🔘 Аниме «Волейбол!!»
празднует десятилетие — и не планирует ограничиваться кассовыми успехами «Решающей игры на свалке
». К юбилею приурочены еще два проекта: выставка по хайповому полному метру (с невиданными артами, эксклюзивным мерчем и не только) плюс специальный ивент, под который зарезервирован токийский стадион «Ариакэ-Арена» в Токио, где выступят любимые сэйю.
🔘 В возрасте 61 года после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием скончалась легендарная сэйю Ацуко Танака
, известная по всему миру ролями лейтенанта Мотоко Кусанаги
из «Призрака в доспехах
», мастерицы хамона Лизы Лизы из «Невероятных приключений ДжоДжо
», куноити Конан из «Наруто
», Рёко Тамии из «Паразита
», ведьмы Байонетты из одноименной аниме-экранизации
и множества других персонажей.
🔘 Второй сезон игрового «Ван-Писа
» продолжает укомплектовывать экипаж: 141-летнюю Курэху сыграет Кейти Сагал
(звезда «Сынов анархии
» и голос Туранга Лилы из «Футурамы
»), а врача-шарлатана Хирурука — Марк Харелик
(«Битва полов
», «Касл-Рок
»).
🔘 «Отряд самоубийц
» вошел во вкус: антигероев DC
вслед за аниме ждет приключение на цифровых страницах вебтуна, которое стартует уже завтра, 25 августа.
🔘 В Нью-Йорке прошла первая церемония American Manga Awards
(звучит странно, но рынок порешал). Наградами отмечали произведения, обеспечившие популярность японским комиксам как на родине, так и в Северной Америке. Лучшей новой мангой признали «#DRCL: Дети полуночи
» Синъити Сакамото
, а среди онгоингов — «Подземелье вкусностей
» Рёко Куи
. Приз за новое издание классической манги ушел культовому сёдзё Ай Ядзавы
«Повесть о соседях
», «Ателье колдовских колпаков
» Камомэ Сирахамы
— за перевод на английский и оформление шрифтов (спасибо Стивену Колеру
и Лиз Блейксли
), а Адама Грэйно
отметили за дизайн обложки сэйнэна
«Меня зовут Синго
» Кадзуо Умэдзу
.
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«Отряд самоубийц из другого мира» — занятный суперзлодейский исекай
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ
Новый трейлер появился у короткометражного фильма «Сад воспоминаний
», который сняла Наоко Ямада
(«Форма голоса
», «Повесть о доме Тайра
»). Премьера музыкального аниме состоится на японских стримингах 30 августа — в тот же день
кинотеатры Страны восходящего солнца озарит «Твой цвет
». Оба проекта постановщица делала на студии Science SARU
(«Блюз машины времени о четырех с половиной татами
», «Ночь коротка, гуляй, девчонка
»).
18-минутное медитативное аниме без диалогов посвящено скорби, принятию потери и поиску способа не сожалеть об упущенных возможностях. «Близкий друг главной героини покинул её, и место, где сейчас находится его дух, — это сад воспоминаний
», — объясняет Ямада. «Когда живые думают или вспоминают об ушедшем, в этом саду осыпаются анемоны
». Музыку написала японская поп-рок-певица Lovely Summer-chan
, а для разработки оригинальных персонажей пригласили мангаку Эцуко Мидзусаву
. По авторской задумке, изображение героинь должно максимально соответствовать «женскому телесному опыту».
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«Форма голоса» — самый известный полный метр Наоко Ямады
ВЕСЬ ЭТОТ ХАОС
И снова Science SARU: стартующее 4 октября аниме «Дандадан
», основанное на манге Юкинобу Тацу
, продолжает сыпать
роликами. В новом трейлере обессиленные Момо
и Окарун
бормочут, что уже готовы поверить во что угодно — и в призраков, и в НЛО, — а затем устраивают гонки на выживание с инопланетянами, ёкаями
и потусторонними сущностями под динамичный вступительный трек Otonoke
, исполненный группой Creepy Nuts
.
Ранее в этом году хип-хоп-дуэт выпустил сингл Bling-Bang-Bang-Born
, ставший опенингом второго сезона «Магии и мускулов
» и возглавлявший чарт Billboard Japan Hot 100
в течение восьми недель подряд. Эндинг TAIDADA
споет таинственная Aca-ne
из рок-бэнда ZUTOMAYO
. В мистической комедии абсурда также замешаны бабушка Момо — медиум Сэйко, — и одноклассница Окаруна Сиратори, которая считает себя избранной и пытается остановить девушку, считая, что та — демон.
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Короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ПАДЬ
Компания Warner Bros.
(«Гарри Поттер и философский камень
», «Интерстеллар
») представила долгожданный первый трейлер «Властелина колец: Войны рохирримов
». До этого момента поклонники франшизы
довольствовались концепт-артами
и парой кадров
. Американская премьера аниме состоится 13 декабря.
События приквела развернутся за 183 года до оригинальной трилогии — в поворотный момент для королевства Рохан. Хельм Молоторукий с дочерью Герой возглавят оборону крепости Хорнбург, названную после Хельмова Падь, от нападения дунландского лорда Вульфа, жаждущего отомстить за смерть отца. Зрителей ждет погружение в знакомый и одновременно новый мир Толкина
, переосмысленный посредством магии аниме.
Полнометражный фильм, поставленный Кэндзи Камиямой
(«Ультрамен: Новый герой
», «Восточный Эдем
»), продюсирует обладательница премии «Оскар» Филиппа Бойенс
из команды сценаристов, колдовавших над трилогиями «Властелин колец
» и «Хоббит
», а также Джейсон ДеМарко
(«Отряд самоубийц из другого мира
») и Джозеф Чоу
(«Башня Бога
»). Среди исполнительных продюсеров — Фрэн Уолш
и Питер Джексон
. Кроме того с производством аниме помогают студии New Line Cinema
(«Оно
», «Заклятие
») и Sola Entertainment
(«Ниндзя Камуи
», «Рик Морти: Аниме
»).
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Еще 10 аниме для любителей фэнтези
ЛЕГЕНДА БЕЗ КУПЮР
В 2023-м состоялась премьера полнометражной ленты «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
», приуроченной к 100-летию со дня рождения легендарного мангаки Сигэру Мидзуки
. 4 октября, спустя почти год после релиза
, японские зрители смогут лицезреть режиссерскую версию с рейтингом «15+», которая выйдет в кинотеатрах с подзаголовком Shinseiban
(примерно переводится как «переиздание»). Трейлер начинается со знакомства биологического и приемного отцов Китаро: вместе они попытаются разгадать тайну Рюга — клана, контролирующего политические и деловые круги Японии.
В новой версии переснято 327 сцен, полностью переписан звук и восстановлены в полном объеме элементы хоррора, фигурировавшие в раскадровке. По словам создателей
, картина предстанет перед зрителями «такой, какой они задумывали её изначально
». Режиссер Го Кога
(«Вселенная дигимонов: Монстры из приложения
», помреж «Воровки-камикадзе Жанны
»), снимающий на студии Toei Animation
(«Ван-Пис: Красный
», «Драконий жемчуг
»), подтвердил, что Shinseiban воплощает его первоначальный замысел, и пообещал, что, хотя фильм и получил рейтинг R15+, акцент сделан не на жестокости, а на «мистической красоте», что позволит зрителям глубже погрузиться в историю.
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«Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк
РОЖДЕНИЕ КАВАЙНОГО «МОНСТРА»
Студия CygamesPictures
(«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022
», «Связь принцесс: Повторное погружение
») анонсировала расширение вселенной «Девушек-пони»
, посвященной антропоморфным скаковым лошадкам. Речь об экранизации спин-оффа манги «Девушки-пони: Золушка Грей
», запланированной на 2025 год. Короткий тизер прилагается.
Серьезная и сдержанная Огури Кэп настроена стать чемпионкой, за что впоследствии получит прозвище «Монстр», но пока она только поступает в Академию Касамацу, где обучают и тренируют таких же целеустремленных красавиц-пони. В режиссерском кресле — Юки Ито
(«Идолмастер
», «Милый во Франксе
»), а дизайн персонажей разработали Такуя Мияхара
(ключевая анимация «Рок-тихони
» и «Семьи шпиона
») с Кэйго Сасаки
(«Синий экзорцист
», «Город, в котором меня нет
»). К слову, реальный Огури Кэп был одним из самых успешных скакунов эпохи Хэйсэй (1989-2019).
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Язвы общества и антропоморфные «Выдающиеся звери»
БОНУС
: Каменная маска (на самом деле — плюшевая) из «Невероятных приключений ДжоДжо»
от Bandai Spirits. Если верить официальному сайту, артефакт не дает сверхъестественных способностей и не заражает вампиризмом.
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