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Денис Васильев вернулся к роли «Пилигрима»

24 августа
2024 год

Новости кино >>
24 августа 2024

На Пятом канале 25 августа в 11.30 состоится премьера второй части сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

К зрителям вернется секретный агент подразделения 0-18 Олег Рубцов с позывным «Пилигрим». Его группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Одна из операций группы провалилась, досье агентов попали в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибло, а ему теперь приходится постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота».

Денис Васильев вернулся к роли «Пилигрима»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сценарию продолжения с момента ликвидации группы 0-18 прошло два года. Оставшиеся в живых оперативники разъехались по стране. Кто-то изменил имя, сделал себе новые документы и осел в провинции, как «Идальго». Теперь он живет тихо и неприметно. Майя служит в других секретных подразделениях Конторы. «Пилигрим» продолжает скитаться и переезжать из города в город, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти. Быть все время в пути – это лучшая гарантия того, что его не найдут. С собой у него только рюкзак с самым необходимым: сотовый телефон, кошелек с наличными деньгами, несколько паспортов на разные имена и расческа. На случай, если закончатся деньги, «засветится» паспорт или возникнут непредвиденные проблемы, у «Пилигрима» по всей стране есть тайники с документами и оружием. На каждом новом месте его ждут старые товарищи, заклятые враги, приключения и романтические знакомства.

Личные обстоятельства заставляют Рубцова нарушить правила конспирации и вернуться в Санкт—Петербург. От телефонных мошенников пострадала его теща. С ее счетов пропали все деньги, которые она получила от продажи квартиры. Сердце женщины не выдержало. «Пилигрим» начинает собственное расследование и выходит на крупную банду финансовых мошенников. Рубцов по-прежнему не может пройти мимо чужой беды и готов рисковать своей жизнью.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.08.2024 - 17:50
Рейтинг сериала больше 8 звезд))), почти 9. Смешно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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