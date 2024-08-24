В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак

В новом телесезоне на ТВЦ будет показано около 40 премьер. В основном это будут детективы и остросюжетные мелодрамы, как с уже хорошо знакомыми зрителям героями и сюжетами, так и совершенно новые франшизы, уточняет пресс-служба канала.
На заключительной неделе сентября зрителей ждет новая встреча с Татьяной Казючиц и Всеволодом Болдиным в трех новых частях детектива «Кочевница» об опытном столичном следователе по особо важным делам Виктории Беляевой. Каждая история расскажет о событиях, произошедших в одном из старинных живописных населенных пунктов нашей страны – Ростов, Плес, Гусь-Хрустальный, Рыбинск, Переславль-Залесский и Мышкин. Кроме того, в заключительные дни первого месяца осени в эфир выйдет продолжение детективной мелодрамы «Магазинчик на колесах». Хозяйка продуктового магазинчика на колесах и талантливая сыщица Надя (Лидия Ефанова) вместе со своим другом, участковым Игнатом (Максим Емельянов), расследует новые дела. Тогда же состоится премьера четырехсерийного детектива «Роман с секретом». По сюжету следователю Следственного комитета Шумской (Алиса Кретова) поручают дело об убийстве женщины в ночном парке. Дело выглядит как неудачное ограбление, преступника ловят по горячим следам, но вскоре Шумская выясняет, что в городе орудует маньяк, убивающий женщин по детективам известного писателя Михайлина (Владимир Курцеба). Роль начальника СК сыграл Михаил Богдасаров.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В октябре «ТВЦ» порадует своих зрителей остросюжетной мелодрамой «Стрекоза над омутом» с Эмилией Спивак в образе Софьи Сорокиной, работающей в хирургическом отделении городской больницы. Женщина совмещает карьеру врача с обязанностями жены и матери двоих детей. Ее жизнь расписана буквально по минутам, но однажды выверенное расписание дает сбой: сначала героине приходится вопреки своему желанию согласиться на повышение, затем на ее свекровь в парке нападает хулиган, лишая Софью главного помощника в семейных делах. Сорокины вынуждены нанять помощницу по хозяйству — милую и работящую с виду девушку Анну... Ориентировочно в середине октября состоится премьерный показ пятой части детектива «Соколова подозревает всех». В четырех новых эпизодах поклонников телефильма ждут очередные перипетии непростых взаимоотношений коллег Соколовой (Ирина Рахманова) и Адмиралова (Алексей Матошин), продолжающиеся загадочные убийства в провинциальном Андреевске, а также новые махинации таинственного «Голландца», на след которого, наконец-то, выходят главные герои. В сериале также заняты Алексей Барабаш, Илья Бледный, Екатерина Вуличенко и другие актеры.
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