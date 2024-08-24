В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак

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Игра выйдет 18 октября на ПК, PlayStation и Xbox

Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening

Премьера второй части сериала состоится на Пятом канале 25 августа

24 августа

Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

И другие интересные инфоповоды: от наград и некрологов до мягкой маски для фанатов «ДжоДжо»