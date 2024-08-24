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В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак

24 августа
2024 год

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24 августа 2024

В новом телесезоне на ТВЦ будет показано около 40 премьер. В основном это будут детективы и остросюжетные мелодрамы, как с уже хорошо знакомыми зрителям героями и сюжетами, так и совершенно новые франшизы, уточняет пресс-служба канала.

«Таежный детектив»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

На первой неделе сентября зрителям представят пятую и шестую части «Таежного детектива» с Полиной Долиндо, Анатолием Гущиным и Антоном Эльдаровым. Также ожидается премьера двухсерийной детективной мелодрамы «Поймай меня» с Полиной Севастьянихиной и Владимиром Ковтуном. 11 сентября будет показана премьерная четвертая часть сериала «Вера больше не верит в совпадения» с Татьяной Казючиц, Кириллом Запорожским, Михаилом Гудошниковым и Александрой Булычевой. 18 сентября «ТВ Центр» покажет продолжении детектива «Звоните в полицию» с новой частью «Ловушка для простака». На экране — Дарья Бондаренко, Александр Пацевич, Андрей Заводюк, Мила Макарова и Сергей Друзьяк. 20 сентября впервые покажут двухсерийную остросюжетную мелодраму «Если он меня узнает» с Софьей Зайкой. А 21 сентября канал предлагает провести в компании Алены Хмельницкой, Дмитрия Орлова, Андрея Межулиса, Екатерины Семеновой, Елены Дробышевой и Дарьи Фекленко — в детективной мелодраме «Отель "Солнечная долина"» у популярного блогера Киры Островской в исполнении Алеси Алисиевич при странных обстоятельствах в санатории «Солнечная долина» пропадает жених.

На заключительной неделе сентября зрителей ждет новая встреча с Татьяной Казючиц и Всеволодом Болдиным в трех новых частях детектива «Кочевница» об опытном столичном следователе по особо важным делам Виктории Беляевой. Каждая история расскажет о событиях, произошедших в одном из старинных живописных населенных пунктов нашей страны – Ростов, Плес, Гусь-Хрустальный, Рыбинск, Переславль-Залесский и Мышкин. Кроме того, в заключительные дни первого месяца осени в эфир выйдет продолжение детективной мелодрамы «Магазинчик на колесах». Хозяйка продуктового магазинчика на колесах и талантливая сыщица Надя (Лидия Ефанова) вместе со своим другом, участковым Игнатом (Максим Емельянов), расследует новые дела. Тогда же состоится премьера четырехсерийного детектива «Роман с секретом». По сюжету следователю Следственного комитета Шумской (Алиса Кретова) поручают дело об убийстве женщины в ночном парке. Дело выглядит как неудачное ограбление, преступника ловят по горячим следам, но вскоре Шумская выясняет, что в городе орудует маньяк, убивающий женщин по детективам известного писателя Михайлина (Владимир Курцеба). Роль начальника СК сыграл Михаил Богдасаров.

«Соколова подозревает всех-5»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В октябре «ТВЦ» порадует своих зрителей остросюжетной мелодрамой «Стрекоза над омутом» с Эмилией Спивак в образе Софьи Сорокиной, работающей в хирургическом отделении городской больницы. Женщина совмещает карьеру врача с обязанностями жены и матери двоих детей. Ее жизнь расписана буквально по минутам, но однажды выверенное расписание дает сбой: сначала героине приходится вопреки своему желанию согласиться на повышение, затем на ее свекровь в парке нападает хулиган, лишая Софью главного помощника в семейных делах. Сорокины вынуждены нанять помощницу по хозяйству — милую и работящую с виду девушку Анну... Ориентировочно в середине октября состоится премьерный показ пятой части детектива «Соколова подозревает всех». В четырех новых эпизодах поклонников телефильма ждут очередные перипетии непростых взаимоотношений коллег Соколовой (Ирина Рахманова) и Адмиралова (Алексей Матошин), продолжающиеся загадочные убийства в провинциальном Андреевске, а также новые махинации таинственного «Голландца», на след которого, наконец-то, выходят главные герои. В сериале также заняты Алексей Барабаш, Илья Бледный, Екатерина Вуличенко и другие актеры.

В начале ноября ТВЦ порадует почитателей писательницы Татьяны Устиновой. Состоится премьера фильма по одноименному роману автора «Роковой подарок». Это уже пятая часть серии про Маню Поливанову и Алекса Шан-Гирея с Кристиной Бабушкиной и Павлом Трубинером. В конце ноября ожидается премьерный выход двух частей сериала «Загадки» с Еленой Валюшкиной и Аленой Коломиной. На этот раз опытному следователю СК Светлане Карташовой (Валюшкина) и наблюдательному преподавателю ВУЗа Ольге Барковской (Коломина) предстоит отгадать «Загадку Брюса Бедлама» и «Загадку Фудзиты». Под занавес года, в декабре, следует ожидать продолжения «Некрасивой подружки» об обаятельной и непосредственной Тоне Остапчук-Томилиной в исполнении Елены Муравьевой. В новых сериях зрителей снова ждет встреча с Николаем Ивановым, Филиппом Азаровым, Виталием Сазоновым и Юлией Юрченко.
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