Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening

Звезда «Ведьмака
» Анья Чалотра
возглавила экшен Unknown 9: Awakening. Свежий трейлер игры был представлен публике на открытии выставки Gamescom 2024
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По информации Steam
, актрисе достался образ квестора Харуны, которая может погружаться в таинственное измерение под названием Складка. Главной героине предстоит познать всю силу Складки и сразиться с опасной тайной организацией.
Игрокам предстоит много путешествовать, среди локаций есть дворцы, джунгли и пустыни. В арсенале способностей — подчинение разума противников, использование теневой энергии, уворачивание от пуль и элементы стелса.
Издатель Bandai Namco выпустит Unknown 9: Awakening 18 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Заявлен русский текстовый перевод.
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