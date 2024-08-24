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Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening

24 августа
2024 год

Новости кино >>
24 августа 2024
Звезда «Ведьмака» Анья Чалотра возглавила экшен Unknown 9: Awakening. Свежий трейлер игры был представлен публике на открытии выставки Gamescom 2024.



По информации Steam, актрисе достался образ квестора Харуны, которая может погружаться в таинственное измерение под названием Складка. Главной героине предстоит познать всю силу Складки и сразиться с опасной тайной организацией.

Игрокам предстоит много путешествовать, среди локаций есть дворцы, джунгли и пустыни. В арсенале способностей — подчинение разума противников, использование теневой энергии, уворачивание от пуль и элементы стелса.

Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening
фото: oneesports.gg

Издатель Bandai Namco выпустит Unknown 9: Awakening 18 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Заявлен русский текстовый перевод.
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Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening фотографии
Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening фотографии
Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening фотографии
Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening фотографии
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