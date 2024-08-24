Гвендолин Кристи расскажет про цивилизацию

Гвендолин Кристи
, сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов
», назначена рассказчиком в 4Х-стратегии Civilization 7 от студии Firaxis. Подробности о грядущей игре разработчики раскрыли на выставке Gamescom 2024
.
Актриса поможет игрокам детально ознакомиться с геймплейными механиками и выступит гидом по истории стран. Ее голос будет звучать во время игрового процесса и навигации по «Цивилопедии»
Продолжение популярной игровой серии от Сида Мейера станет доступно 11 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox с русской озвучкой. Обладателям премиального издания удастся приступить к игре почти на неделю раньше, 6 февраля.
Примечательно, что это не первое появление звезд «Игры престолов» в «Цивилизации». Рассказчиком в шестой части был Шон Бин
, воплотивший в сериале образ Эдварда Старка.
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