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Лашана Линч отправилась в космос

25 августа
2024 год

Новости кино >>
25 августа 2024
Лашана Линч возглавила игру Directive 8020 — новую часть интерактивной хоррор-серии Dark Pictures от студии Supermassive Games. Об этом стало известно благодаря трейлеру, показанному на открытии выставки Gamescom 2024.



Согласно Coming Soon, актрисе досталась роль астронавта Янга. По сюжету Земля умирает, и человечество ищет новое место, которое можно назвать домом. Планета в двенадцати световых годах от нас кажется идеальной для колонизации. Однако, когда колониальный корабль «Кассиопея» терпит крушение на планете, команда понимает, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Геймеров ожидает традиционная разветвленная сюжетная линия, новая механика стелса и угрозы в реальном времени.

«Преследуемые инопланетным организмом, способным имитировать свою добычу, экипаж "Кассиопеи" должен перехитрить своих преследователей, чтобы вернуться домой в целости и сохранности. В борьбе за выживание они сталкиваются с самым сложным выбором из всех: чтобы спасти себя, им нужно рискнуть жизнями всех на Земле», — рассказали разработчики.

Лашана Линч отправилась в космос
фото: youtube.com

Об игре, созданной на движке Unreal Engine 5, впервые было объявлено после финала The Devil in Me с Джесси Бакли, завершившей первый сезон антологии Dark Pictures. В предыдущих частях Man of Medan, Little Hope и House of Ashes заняты Шон Эшмор, Уилл Поултер и Эшли Тисдейл.

Directive 8020 выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox.
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