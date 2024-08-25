В конкурс 33-го «Киношока» вошли работы Натальи Назаровой, Татьяны Колгановой и Рауфа Кубаева

Стали известны подробности о 33-м Международном фестивале кино «
Киношок
», который пройдет в Анапе с 8 по 14 сентября. Конкурсные показы пройдут с 9 по 13 сентября в кинотеатре «Монитор на Красной площади» (конкурсные программы полнометражных художественных фильмов и «Киномалышок») и в Анапском Городском театре (конкурс игровых короткометражек и «ТВ-Шок»). В программу картин для детей и юношества «Киномалышок» впервые войдут короткометражные и документальные работы. Еще одним новшеством стала внеконкурсная авторская программа российских фильмов «Артхаус – всегда и сегодня», чьи показы будут проходить в Городском театре. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Фильмом открытия, чья церемония пройдет 8 сентября в Городском театре, станет «
Мой дикий друг
»
Анны Курбатовой
. Закроется фестиваль 14 сентября в Городском театре картиной китайского режиссера Ченпена Дуна «
Шаг к мечте: Раз и навсегда
». Показ приурочен к перекрестным годам культуры России и Китая. Во внеконкурсную секцию «Артхаус – всегда и сегодня» попали «Обрывки»
Андрея Селиванова
, «
Чайка
»
Полины Лазаревой
, «
Мешок без дна
»
Рустама Хамдамова
, «
Свинцовая Анна
»
Алексея Горовацкого
и «
Ушел и не вернулся
»
Валерия Пендраковского
.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов этого года вошли ленты из России, Индии, Ирана, Армении, Белоруссии и Казахстана. В жюри конкурса полнометражных фильмов под председательством
Юрия Кары
числятся генеральный директор «Продюсерского центры "Молодежные инициативы"» и художественный руководитель Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон»
Филипп Абрютин
, ведущий музыкальный редактор киноконцерна «Мосфильм»
Константин Шевелев
, белорусский актер
Виктор Васильев
и оператор
Мария Соловьева
. Они оценят восемь работ: «Отбросы и тряпичные куклы» иранского режиссера Маниже Хекмат, «Похищение» индуса Доминика Сангмы, «
Лиссабон
»
Светланы Филипповой
, «
Легенды вечных снегов
»
Алексея Романова
, «
Крик
» Кенжебека Шайкакова, «
Кукушка
»
Евгения Николаева
, «
Филателия
»
Натальи Назаровой
и «
Последняя цена
»
Наура Гармелиа
.
Конкурс короткометражного кино включает 15 работ, среди которых «
Тарбаса
» Никиты Давыдова, «
Мой учитель
»
Антонины Абрамовой
, «
Слишком хорошая Анна
»
Яны Климовой-Юсуповой
, «
Атыкуда?
»
Ксении Андриановой
, «
Встреча
»
Алисы Некрасовой
, «Туда, где хорошо»
Ксении Пчелинцевой
, «Алоха, амиго!» Ильдара Шангараева и «Мама, я улетаю домой» Ивана Аникеева. Председателем жюри станет руководитель отдела по связям с общественностью киностудии «Ленфильм»
Ольга Аграфенина
. В ее команде — генеральный директор «Кинокомпании "Сказка"»
Оксана Лахно
и создатель кинофестиваля «Листопад»
Сергей Артимович
. В конкурсе «Киномалышок» представлены фильмы «
Мухадракон
»
Татьяны Колгановой
, «
Майский жук по имени Воблер
»
Юлии Линде
, «Папу маме заверните»
Ивана Архипова
, «Роби»
Владимира Мотырева
и неигровые «Пензенская школа паркура» Олега Винокурова и «
Будущие
»
Элен Заргарян
. Председателем жюри конкурса выступит режиссер
Сергей Русаков
. В секции «ТВ-Шок» зрители выберут лучших среди сериалов «
Самогон
»
Сергея Малюгова
, «
Время вернуться
»
Ивана Павлова
, «
Алла-такси
»
Рауфа Кубаева
, «
Свет в окне
»
Романа Нестеренко
, «
Убойный отпуск
»
Сергея Дьячковского
, «
Киберпапа
»
Эдуарда Бордукова
, «
Дядя Леша
»
Дмитрия Невзорова
и «
Волшебный участок
»
Степана Гордеева
.
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