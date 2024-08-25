Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В конкурс 33-го «Киношока» вошли работы Натальи Назаровой, Татьяны Колгановой и Рауфа Кубаева

25 августа
2024 год

Новости кино >>
25 августа 2024
Стали известны подробности о 33-м Международном фестивале кино «Киношок», который пройдет в Анапе с 8 по 14 сентября. Конкурсные показы пройдут с 9 по 13 сентября в кинотеатре «Монитор на Красной площади» (конкурсные программы полнометражных художественных фильмов и «Киномалышок») и в Анапском Городском театре (конкурс игровых короткометражек и «ТВ-Шок»). В программу картин для детей и юношества «Киномалышок» впервые войдут короткометражные и документальные работы. Еще одним новшеством стала внеконкурсная авторская программа российских фильмов «Артхаус – всегда и сегодня», чьи показы будут проходить в Городском театре. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фильмом открытия, чья церемония пройдет 8 сентября в Городском театре, станет «Мой дикий друг» Анны Курбатовой. Закроется фестиваль 14 сентября в Городском театре картиной китайского режиссера Ченпена Дуна «Шаг к мечте: Раз и навсегда». Показ приурочен к перекрестным годам культуры России и Китая. Во внеконкурсную секцию «Артхаус – всегда и сегодня» попали «Обрывки» Андрея Селиванова, «Чайка» Полины Лазаревой, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Свинцовая Анна» Алексея Горовацкого и «Ушел и не вернулся» Валерия Пендраковского.

В конкурс 33-го «Киношока» вошли работы Натальи Назаровой, Татьяны Колгановой и Рауфа Кубаева
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов этого года вошли ленты из России, Индии, Ирана, Армении, Белоруссии и Казахстана. В жюри конкурса полнометражных фильмов под председательством Юрия Кары числятся генеральный директор «Продюсерского центры "Молодежные инициативы"» и художественный руководитель Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин, ведущий музыкальный редактор киноконцерна «Мосфильм» Константин Шевелев, белорусский актер Виктор Васильев и оператор Мария Соловьева. Они оценят восемь работ: «Отбросы и тряпичные куклы» иранского режиссера Маниже Хекмат, «Похищение» индуса Доминика Сангмы, «Лиссабон» Светланы Филипповой, «Легенды вечных снегов» Алексея Романова, «Крик» Кенжебека Шайкакова, «Кукушка» Евгения Николаева, «Филателия» Натальи Назаровой и «Последняя цена» Наура Гармелиа.

Конкурс короткометражного кино включает 15 работ, среди которых «Тарбаса» Никиты Давыдова, «Мой учитель» Антонины Абрамовой, «Слишком хорошая Анна» Яны Климовой-Юсуповой, «Атыкуда?» Ксении Андриановой, «Встреча» Алисы Некрасовой, «Туда, где хорошо» Ксении Пчелинцевой, «Алоха, амиго!» Ильдара Шангараева и «Мама, я улетаю домой» Ивана Аникеева. Председателем жюри станет руководитель отдела по связям с общественностью киностудии «Ленфильм» Ольга Аграфенина. В ее команде — генеральный директор «Кинокомпании "Сказка"» Оксана Лахно и создатель кинофестиваля «Листопад» Сергей Артимович. В конкурсе «Киномалышок» представлены фильмы «Мухадракон» Татьяны Колгановой, «Майский жук по имени Воблер» Юлии Линде, «Папу маме заверните» Ивана Архипова, «Роби» Владимира Мотырева и неигровые «Пензенская школа паркура» Олега Винокурова и «Будущие» Элен Заргарян. Председателем жюри конкурса выступит режиссер Сергей Русаков. В секции «ТВ-Шок» зрители выберут лучших среди сериалов «Самогон» Сергея Малюгова, «Время вернуться» Ивана Павлова, «Алла-такси» Рауфа Кубаева, «Свет в окне» Романа Нестеренко, «Убойный отпуск» Сергея Дьячковского, «Киберпапа» Эдуарда Бордукова, «Дядя Леша» Дмитрия Невзорова и «Волшебный участок» Степана Гордеева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Триумфатором 32-го «Киношока» стала монгольская «Продавщица»
«Вертолёт» Михаила Лукачевского признан лучшим фильмом 30-го «Киношока»
Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу
Объявлены победители фестиваля «Киношок»
«Спайс бойз», «На дальних рубежах» и «Любовь без размера» вошли в основной конкурс фестиваля «Киношок»
Объявлены победители фестиваля «Киношок»
Владимир Толоконников получил посмертно награду фестиваля «Киношок»
Объявлена программа XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок»
Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии
«Киношок» сконцентрируется на фильмах из регионов России
Жюри фестиваля «Киношок» возглавит Александр Прошкин
Поиск по меткам
Киношок
персоны
Антонина АбрамоваФилипп АбрютинОльга АграфенинаКсения АндриановаСергей АртимовичИван АрхиповЭдуард БордуковВиктор Васильев (II)Наур ГармелиаСтепан ГордеевАлексей ГоровацкийСергей ДьячковскийЭлен ЗаргарянЮрий КараЯна Климова-ЮсуповаТатьяна КолгановаРауф КубаевАнна КурбатоваПолина ЛазареваОксана ЛахноЮлия ЛиндеСергей МалюговВладимир МотыревНаталья Назарова (II)Дмитрий НевзоровАлиса НекрасоваРоман НестеренкоЕвгений Николаев (V)Иван ПавловВалерий ПендраковскийКсения ПчелинцеваАлексей РомановСергей РусаковАндрей СеливановМария СоловьеваСветлана Филиппова (IV)Рустам ХамдамовКонстантин Шевелёв
фильмы
АйкайАлла-таксиАтыкуда?БудущиеВолшебный участокВремя вернутьсяВстречаДядя ЛёшаКиберпапаКукушкаЛегенды вечных снеговЛиссабонМайский жук по имени ВоблерМешок без днаМой дикий другМой учительМухадраконПоследняя ценаСамогонСвет в окнеСвинцовая АннаСлишком хорошая АннаТарбасаУбойный отпускУшёл и не вернулсяФилателияЧайкаШаг к мечте: Раз и навсегда

анонс

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Лариса Кузнецова
Александр Кульков
Лев Лемке
Иван Рыжиков
Маргарита Терехова
Алишер Узаков
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Майкл Ренни
Джон Саведж
Александр Скарсгорд
Эдуард Фернандес
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram