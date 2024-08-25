В конкурс 33-го «Киношока» вошли работы Натальи Назаровой, Татьяны Колгановой и Рауфа Кубаева

анонс

Актриса возглавила игру Directive 8020 — новую часть интерактивной серии Dark Pictures от студии Supermassive Games

Лашана Линч отправилась в космос

Гвендолин Кристи расскажет про цивилизацию

Игра выйдет 18 октября на ПК, PlayStation и Xbox

Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening

24 августа

В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак

Канал подготовил для своих зрителей около 40 премьер