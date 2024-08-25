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Деконструкция «Император и убийца»
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Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»

25 августа
2024 год

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25 августа 2024

Тим Миллер на церемонии открытия выставки Gamescom 2024 представил публике свое новое детище — 15-серийную анимационную антологию адаптаций видеоигр «Секретный уровень», которая выйдет на Prime Video 10 декабря.

Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»
фото: youtube.com

«Я чертовски люблю видеоигры», — заявил исполнительный продюсер мультсериала, после чего от избытка эмоций даже расплакался прямо на сцене.

В шоу, созданном студиями Blur Studios и Amazon MGM Studios, зрителям поведают истории, вдохновленные играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, Pac-man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000. Отдельный эпизод будет посвящен играм от внутренних студий Sony вроде God of War.

«Секретный уровень». Трейлер на английском языке

Как и в случае с популярной антологией Миллера «Любовь, смерть и роботы», каждая серия «Секретного уровня» будет самостоятельной.
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