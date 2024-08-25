Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»

Тим Миллер
на церемонии открытия выставки Gamescom 2024
представил публике свое новое детище — 15-серийную анимационную антологию адаптаций видеоигр «Секретный уровень
», которая выйдет на Prime Video 10 декабря.
«Я чертовски люблю видеоигры», —
заявил исполнительный продюсер мультсериала, после чего от избытка эмоций даже расплакался прямо на сцене.
В шоу, созданном студиями Blur Studios и Amazon MGM Studios, зрителям поведают истории, вдохновленные играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, Pac-man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000. Отдельный эпизод будет посвящен играм от внутренних студий Sony вроде God of War.
«Секретный уровень». Трейлер на английском языке
Как и в случае с популярной антологией Миллера «Любовь, смерть и роботы
», каждая серия «Секретного уровня» будет самостоятельной.
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