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Аня Тейлор-Джой отомстит отцу-миллиардеру

25 августа
2024 год

Новости кино >>
25 августа 2024

Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой вновь поработает с Netflix. Согласно THR, актрисе досталась главная роль в восьмисерийной адаптации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью» (How to Kill Your Family) от студии Sid Gentle Films Ltd.


Зрителям раскажут про Грейс (Тейлор-Джой), незаконнорожденную дочь миллионера, который бросил ее вместе с матерью и проигнорировал мольбы умирающей женщины о помощи. Главная героиня клянется отомстить и решает убить каждого члена семьи своего отца, оставив его напоследок. Автор книги Белла Маки заявлена как со-исполнительный продюсер сериала.

«Как только я перевернула последнюю страницу, то поняла, что должна стать частью этой истории. После некоторого (легкого) преследования неподражаемой Беллы Маки я рада стать частью команды. Жду не дождусь, когда мы запачкаем свои руки», — прокомментировала Аня Тейлор-Джой.
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