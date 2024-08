Аня Тейлор-Джой отомстит отцу-миллиардеру

Звезда « Хода королевы Аня Тейлор-Джой вновь поработает с Netflix. Согласно THR , актрисе досталась главная роль в восьмисерийной адаптации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью» (How to Kill Your Family) от студии Sid Gentle Films Ltd.Зрителям раскажут про Грейс (Тейлор-Джой), незаконнорожденную дочь миллионера, который бросил ее вместе с матерью и проигнорировал мольбы умирающей женщины о помощи. Главная героиня клянется отомстить и решает убить каждого члена семьи своего отца, оставив его напоследок. Автор книги Белла Маки заявлена как со-исполнительный продюсер сериала.прокомментировала Аня Тейлор-Джой.