Уэс Болл превратит киберпанк-шутер Ruiner в фильм

Создатель трилогии «Бегущий в лабиринте
» Уэс Болл
перенесет на большие экраны киберпанк-шутер Ruiner от компании Reikon Games, уверяет Variety
.
Права на игру удалось приобрести студии Universal Pictures. За сценарий взялся Майкл Арлен Росс («Отбросы
»), а за производство — компании 87North, Story Kitchen и Oddball. Среди продюсеров заявлены сам режиссер и Дэвид Литч
.
Действие шутера происходит в 2091 году в кибермегаполисе Ренгкок. «Игра следует за психопатом, который борется с коррумпированной системой, чтобы раскрыть правду и вернуть своего похищенного брата. Под руководством таинственного хакера он сражается в мире жестокого насилия и передовых технологий, приближаясь к темным секретам, скрытым в неоновых улицах города», —
говорится в описании Ruiner, на чьем счету 90 процентов положительных отзывов в Steam и более четырех миллионов игроков.
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