Уэс Болл превратит киберпанк-шутер Ruiner в фильм

анонс

Актрисе досталась главная роль в экранизации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью»

Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»

25 августа

В конкурс 33-го «Киношока» вошли работы Натальи Назаровой, Татьяны Колгановой и Рауфа Кубаева

Международный фестиваль кино пройдет в Анапе с 8 по 14 сентября