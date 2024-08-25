Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Уэс Болл превратит киберпанк-шутер Ruiner в фильм

25 августа
2024 год

Новости кино >>
25 августа 2024
Создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл перенесет на большие экраны киберпанк-шутер Ruiner от компании Reikon Games, уверяет Variety.

Уэс Болл превратит киберпанк-шутер Ruiner в фильм
фото: variety.com

Права на игру удалось приобрести студии Universal Pictures. За сценарий взялся Майкл Арлен Росс («Отбросы»), а за производство — компании 87North, Story Kitchen и Oddball. Среди продюсеров заявлены сам режиссер и Дэвид Литч.

Действие шутера происходит в 2091 году в кибермегаполисе Ренгкок. «Игра следует за психопатом, который борется с коррумпированной системой, чтобы раскрыть правду и вернуть своего похищенного брата. Под руководством таинственного хакера он сражается в мире жестокого насилия и передовых технологий, приближаясь к темным секретам, скрытым в неоновых улицах города», — говорится в описании Ruiner, на чьем счету 90 процентов положительных отзывов в Steam и более четырех миллионов игроков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тим Миллер создал антологию адаптаций видеоигр в духе сериала «Любовь, смерть и роботы»
Лашана Линч отправилась в космос
Гвендолин Кристи расскажет про цивилизацию
Анья Чалотра столкнется с иным измерением в экшене Unknown 9: Awakening
Линк и Зельда попадут в мир кино
Поиск по меткам
игры
персоны
Уэс БоллДэвид Литч
фильмы
Бегущий в лабиринтеОтбросы

анонс

Скорбим

Леонид Ремнев
24 августа ушёл из жизни актёр Леонид Ремнев.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Лариса Кузнецова
Александр Кульков
Лев Лемке
Иван Рыжиков
Маргарита Терехова
Алишер Узаков
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Майкл Ренни
Джон Саведж
Александр Скарсгорд
Эдуард Фернандес
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram