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Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба»

26 августа
2024 год

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26 августа 2024

Студия «Анимация Икс» работает над новым полнометражным анимационным фильмом «Кукумба. Закон Африки». Картину планируют представить 28 августа на питчинге Фонда кино, сообщает пресс-служба проекта.

Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба»
фото: пресс-служба мультфильма

«Кукумба» — это история о том, как африканская девочка Эва спасает свое племя от гибели. Пройдя сквозь ряд приключений в пустыне, она возвращает разгневанному богу Олодумаре его добрую маску. При этом на протяжении истории она превращается из неуверенного в себе ребенка в решительную и смелую девочку.

Студия уже начала производство этого фильма, вдохновившись сценарием Виктора Пипы, автора книги «Мама-Африка». Одну из главных ролей – легкомысленного Талу, сына бога Олодумаре – озвучивает Никита Тау, самый известный россиянин африканского происхождения в интернете, автор вирусной рекламы «от Никиты Отечественного». Тау — выпускник актерского факультета Театрального института имени Щукина, а также один из создателей агентства «Одиннадцать», которое присоединится к продвижению мультфильма на популярных интернет-платформах. За продвижение в младшем сегменте аудитории будет отвечать Вики-шоу от Didenok Team – видеоблог с аудиторией до 12 млн зрителей.

Режиссером фильма выступает Владимир Торопчин, работавший над фильмами франшизы «Три богатыря» и поставивший «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Торопчин является номинантом премии «Золотой орел» за лучший анимационный фильм. Оператором картины станет Антон Дроздов-Счастливцев. Часть анимации будет создаваться с применением motion capture, что даст возможность задействованным в проекте актерам проявиться не только голосами, но и игрой.
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Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба» фотографии
Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба» фотографии
Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба» фотографии
Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба» фотографии
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