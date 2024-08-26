Блогер Никита Тау озвучит персонажа мультфильма «Кукумба»

Студия «Анимация Икс» работает над новым полнометражным анимационным фильмом «Кукумба. Закон Африки». Картину планируют представить 28 августа на питчинге Фонда кино, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба мультфильма
«Кукумба» — это история о том, как африканская девочка Эва спасает свое племя от гибели. Пройдя сквозь ряд приключений в пустыне, она возвращает разгневанному богу Олодумаре его добрую маску. При этом на протяжении истории она превращается из неуверенного в себе ребенка в решительную и смелую девочку.
Студия уже начала производство этого фильма, вдохновившись сценарием Виктора Пипы, автора книги «Мама-Африка». Одну из главных ролей – легкомысленного Талу, сына бога Олодумаре – озвучивает Никита Тау, самый известный россиянин африканского происхождения в интернете, автор вирусной рекламы «от Никиты Отечественного». Тау — выпускник актерского факультета Театрального института имени Щукина, а также один из создателей агентства «Одиннадцать», которое присоединится к продвижению мультфильма на популярных интернет-платформах. За продвижение в младшем сегменте аудитории будет отвечать Вики-шоу от Didenok Team – видеоблог с аудиторией до 12 млн зрителей.
Режиссером фильма выступает Владимир Торопчин, работавший над фильмами франшизы «Три богатыря» и поставивший «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Торопчин является номинантом премии «Золотой орел» за лучший анимационный фильм. Оператором картины станет Антон Дроздов-Счастливцев. Часть анимации будет создаваться с применением motion capture, что даст возможность задействованным в проекте актерам проявиться не только голосами, но и игрой.
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