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XII фестиваль «Короче» объявил победителей

26 августа
2024 год

Новости кино >>
26 августа 2024
XII российский кинофестиваль «Короче», который завершился в Калининграде 25 августа, объявил победителей.

XII фестиваль «Короче» объявил победителей
фото: пресс-служба смотра

Обладателем главного приза в конкурсе полнометражного дебютного кино стала картина «Чистый лист» Полины Кондратьевой. В состав жюри входили актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер, сценарист и продюсер Александр Котт, председателем жюри был кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель.

Специального приза жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» была удостоена лента «Говорит Земля!» режиссера Евгения Корчагина. Еще один специальный приз жюри с формулировкой «За яркий актерский дебют» получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая в «Чистом листе».

XII фестиваль «Короче» объявил победителей
фото: Кадр из фильма «Чистый лист»

Конкурсную программу короткометражного кино в этот раз оценивали актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступал продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский. Специальный приз журнала «Искусство кино» с формулировкой «За ненасилие» достался короткометражной ленте «Девушка Роза» режиссера Полины Капантиной. Диплом жюри «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» получил фильм «Уроды» режиссера Александра Самсонова. Специального приза жюри была удостоена лента «Куда ты уходишь?» Марии Салюковой. Лучшей анимационной работой стала лента «Один путь» Егора Харламова.

Приз за лучшую операторскую работу был присужден Еве Пржевальской за фильм «Земля». Награда за лучший сценарий досталась Сергею Малкину за ленту «Последний фильм о любви». Приз за лучшую режиссуру получил Никита Троценко, фильм «Мусор». Гран-при получила лента «Яблоки» режиссера Вари Маценовой. В этом году на фестивале появился специальный зрительский конкурс «Короче. Звезды», где лучший фильм выбирали зрители. Победителем стал проект «Придурок» режиссера Екатерины Аликиной.
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№ 1
Igor D.88   26.08.2024 - 15:15
ну и плохой выбор сделали. тухляк, а не фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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