XII фестиваль «Короче» объявил победителей

Специального приза жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» была удостоена лента «Говорит Земля!» режиссера Евгения Корчагина. Еще один специальный приз жюри с формулировкой «За яркий актерский дебют» получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая в «Чистом листе».
Приз за лучшую операторскую работу был присужден Еве Пржевальской за фильм «Земля». Награда за лучший сценарий досталась Сергею Малкину за ленту «Последний фильм о любви». Приз за лучшую режиссуру получил Никита Троценко, фильм «Мусор». Гран-при получила лента «Яблоки» режиссера Вари Маценовой. В этом году на фестивале появился специальный зрительский конкурс «Короче. Звезды», где лучший фильм выбирали зрители. Победителем стал проект «Придурок» режиссера Екатерины Аликиной.
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