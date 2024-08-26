Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери»

Фильм расскажет о шестнадцатилетней Маше, которая никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть — это грядущий концерт группы в «Лужниках» и надежда на встречу.
фото: пресс-служба Okko
«"Все, что тебя касается" — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы "Звери", но на новом уровне. В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — говорит режиссер.
Съемки фильма проходят в Москве и Подмосковье, а также на живом концерте «Зверей» на БСА «Лужники», на котором собралось более 45 тысяч зрителей. Премьера приключенческой драмеди запланирована на 2025 год.
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