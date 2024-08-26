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Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери»

26 августа
2024 год

Новости кино >>
26 августа 2024

Кинокомпания «Наше кино» при участии Okko работает над художественным фильмом «Все, что тебя касается». Главные роли в проекте исполнят Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери»
фото: пресс-служба Okko

Режисерское кресло занял Александр Войтинский — создатель фильмов «По щучьему велению», «Призрак» и большой друг группы «Звери». Сама группа также примет участие в съемках картины, а бессменный солист Рома Зверь выступит продюсером и композитором фильма. Роман присоединился к продюсерской команде Василия Ровенского и Максима Рогальского.

Фильм расскажет о шестнадцатилетней Маше, которая никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть — это грядущий концерт группы в «Лужниках» и надежда на встречу.

Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери»
фото: пресс-служба Okko

«"Все, что тебя касается" — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы "Звери", но на новом уровне. В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — говорит режиссер.

Съемки фильма проходят в Москве и Подмосковье, а также на живом концерте «Зверей» на БСА «Лужники», на котором собралось более 45 тысяч зрителей. Премьера приключенческой драмеди запланирована на 2025 год.
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фильмы
По щучьему велениюПризрак

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Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери» фотографии
Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери» фотографии
Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери» фотографии
Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери» фотографии
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