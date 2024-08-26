«Комбинация» с Елизаветой Базыкиной, Никитой Кологривым и Анастасией Уколовой стартует 6 сентября

Восьмисерийный байопик Никиты Власова расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа получила большую популярность в начале 1990-х годов и стала широко известна благодаря хитам «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер». По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину (Анастасия Уколова), Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.
В съемках сериала приняли участие реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина в роли преподавательницы консерватории встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец —реальная дочь Натальи Шишининой. На съемки также приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.
В эпизодической роли в сериале появится и действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина. «История создания группы достаточно интересна, но я была удивлена, что кого-то она сподвигнет снять целое кино. Мы много общались с создателями сериала, смотрели вместе старые видео, я рассказывала о жизни и группе. В вопросе выбора актрисы на главную роль я полностью положилась на режиссера и осталась очень довольна. Лиза Базыкина — прекрасная девушка и актриса, мы познакомились лично и много общались, она очень точно во многих моментах сериала меня "схватила". Я уже видела часть серий и очень много моментов, которые возвращают меня на много лет назад, особенно трогательные кадры с моей семьей», — рассказала Татьяна Иванова.
Съемки масштабного байопика стартовали в конце прошлого года в Москве и продолжились в Петербурге и Саратове. В родном для группы городе снимали сцены формирования группы, работу над первыми клипами и концертами. Однако основная часть съемочного процесса прошла в Санкт-Петербурге, там снимали самую трагичную сцену — гибель продюсера группы Александра Шишинина, а в павильоне «Ленфильма» — клип на легендарную песню «Бухгалтер» и сцену из кинофильма «Мордашка», в котором принимали участие солистки группы.
Готовящееся к выходу драмеди станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк».
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