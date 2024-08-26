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Я календарь переверну: Павел Рассомахин застрял в песне Шуфутинского в трейлере сериала «Третье сентября»

26 августа
2024 год

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26 августа 2024

В сети появился трейлер сериала «Третье сентября» — проекта, посвящённого одному из самых известных российских мемов. Постановщиком выступил Феликс ГерчиковВаршава’21»).

«Третье сентября». ТВ-ролик

В центре сюжета обычный молодой человек Витя, который собирается узаконить отношения со своей возлюбленной Машей. Перед церемонией он решает громко попрощаться с холостяцкой жизнью и вместе с друзьями идет на мальчишник. На следующее утро парень просыпается с больной головой и частичной амнезией: он забыл вчерашние события. Парень отправляется в загс, но перед регистрацией невеста по какой-то неизвестной причине решает сбежать. Расстроенный герой просит небеса о возможности всё исправить и… опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

Ведущие роли в сериале сыграли Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Максим Белбородов, Александр Колесников, Марина Доможирова, Анатолий Журавлев, Виктор Низовой и другие актеры. В кадре появится и сам исполнитель хита про 3 сентября Михаил Шуфутинский — ему досталась роль таксиста.

Я календарь переверну: Павел Рассомахин застрял в песне Шуфутинского в трейлере сериала «Третье сентября»

«Герой, которого я сыграл в сериале, — это целиком задумка сценаристов, с которой я согласился, — рассказал Шуфутинский. — Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулём иногда сложно, но ничего страшного, вроде как всё получилось. Надеюсь, что зрителям понравится наша история».

Премьера комедийного сериала «Третье сентября» состоится 2 сентября на ТНТ и на Кинопоиске.
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Я календарь переверну: Павел Рассомахин застрял в песне Шуфутинского в трейлере сериала «Третье сентября» фотографии
Я календарь переверну: Павел Рассомахин застрял в песне Шуфутинского в трейлере сериала «Третье сентября» фотографии
Я календарь переверну: Павел Рассомахин застрял в песне Шуфутинского в трейлере сериала «Третье сентября» фотографии
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