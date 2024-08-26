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И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда»

26 августа
2024 год

Новости кино >>
26 августа 2024

Компания «НМГ Кинопрокат» представила дублированный трейлер приключенческой комедии «Легенда» режиссёра Стэнли Тона — продолжения картин «Миф» и «Доспехи бога: В поисках сокровищ».

«Легенда»

По сюжету профессор археологии Фан отправляется со своими студентами в экспедицию, где они находят необычные артефакты. Герою начинают сниться загадочные сны о генералах китайской империи Хань, в которых появляется нефритовый кулон, похожий на найденные реликвии. Озадаченный этими видениями профессор отправляется вглубь Ледникового храма в поисках разгадки, способной изменить его представления о прошлом.

И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда»

Главные роли в фильме сыграли Джеки Чан, Исин Чжан, Кули Нажа, Ариф Рахман, Ли Чэнь, Ким Хи Сон, Макс Хуан и другие. Для некоторых сцен создатели ленты «омолодили» Джеки Чана на 40 лет с помощью искусственного интеллекта.

В российский прокат «Легенда» выйдет 12 сентября.
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И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда» фотографии
И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда» фотографии
И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда» фотографии
И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда» фотографии
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Деконструкция «Император и убийца»

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