И Джеки такой молодой: артефакты, великая империя и искусственный интеллект в трейлере фильма «Легенда»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила дублированный трейлер приключенческой комедии «Легенда
» режиссёра Стэнли Тона
— продолжения картин «Миф
» и «Доспехи бога: В поисках сокровищ
».
«Легенда»
По сюжету профессор археологии Фан отправляется со своими студентами в экспедицию, где они находят необычные артефакты. Герою начинают сниться загадочные сны о генералах китайской империи Хань, в которых появляется нефритовый кулон, похожий на найденные реликвии. Озадаченный этими видениями профессор отправляется вглубь Ледникового храма в поисках разгадки, способной изменить его представления о прошлом.
Главные роли в фильме сыграли Джеки Чан
, Исин Чжан
, Кули Нажа
, Ариф Рахман
, Ли Чэнь
, Ким Хи Сон
, Макс Хуан
и другие. Для некоторых сцен создатели ленты «омолодили» Джеки Чана на 40 лет с помощью искусственного интеллекта.
В российский прокат «Легенда
» выйдет 12 сентября.
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