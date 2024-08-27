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Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»

27 августа
2024 год

Новости кино >>
27 августа 2024
У фэнтези-аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» появился новый трейлер и дата премьеры. Экранизация одноименного веб-ранобэ Юдзуки Акасаки выйдет 5 октября стараниями студии J.C.StaffПовар-боец Сома», «Путь домохозяина»). С марта 2018-го серия публиковалась на сайте Everystar, а спустя год была представлена на конкурс Project ANIMA (проект по созданию оригинальных анимационных работ), где забрала второе место в номинации «Исекай/Фэнтези».


В старшей школе Леттран разворачивается история взросления двух непохожих девушек, объединенных общей мечтой: обычной школьницы Куруми Мирай и наследницы древнего колдовского рода Юдзу Эдель. Обе стремятся стать волшебницами, но заваливают вступительный экзамен. Несмотря на неудачу, они не намерены сдаваться.

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Над сериалом работают: режиссер Такаси ВатанабэГерой-рационал перестраивает королевство», «Бугипоп никогда не смеется»), сценарист Хироко КанэсугиНочной кот», «При Пара»), чардиз Май Мацуура (ключевая анимация «Баскетбол Куроко», «Синий гигант») и композиторка Ёко СимомураДевчонка не промах», «Лучший студсовет»). Куруми озвучивает Хана Хисикава (Мадока Сакурасэ из сериала «Любовь с кончиков пальцев»), а Юдзу — Мисудзу Ямада (Арнест Флейминг из «Класса героев»).

Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»

Опенинг Collage исполнит джей-поп-дуэт PUFFYБрошенный кролик») при участии музыканта TOOBOE. Акико Онуки из PUFFY отметила, что с нетерпением ждет премьеры, поскольку обожает девочек-волшебниц, а её коллега Юми Ёсимура призналась, что работа над музыкой для этого аниме была непростым, но очень радостным опытом. Эндинг Shunkan Saidai Fusoku споет HalcaГоспожа Кагуя: В любви как на войне», «Так сложно любить отаку»).

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Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» фотографии
Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» фотографии
Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» фотографии
Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» фотографии
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