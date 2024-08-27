Дружба, чудеса и капибара: трейлер аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»

У фэнтези-аниме «История о девушке, которая не могла стать волшебницей
» появился новый трейлер и дата премьеры. Экранизация одноименного веб-ранобэ Юдзуки Акасаки
выйдет 5 октября стараниями студии J.C.Staff
(«Повар-боец Сома
», «Путь домохозяина
»). С марта 2018-го серия публиковалась на сайте Everystar
, а спустя год была представлена на конкурс Project ANIMA
(проект по созданию оригинальных анимационных работ), где забрала второе место в номинации «Исекай
/Фэнтези».
В старшей школе Леттран разворачивается история взросления двух непохожих девушек, объединенных общей мечтой: обычной школьницы Куруми Мирай и наследницы древнего колдовского рода Юдзу Эдель. Обе стремятся стать волшебницами, но заваливают вступительный экзамен. Несмотря на неудачу, они не намерены сдаваться.
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Над сериалом работают: режиссер Такаси Ватанабэ
(«Герой-рационал перестраивает королевство
», «Бугипоп никогда не смеется
»), сценарист Хироко Канэсуги
(«Ночной кот
», «При Пара
»), чардиз Май Мацуура
(ключевая анимация «Баскетбол Куроко
», «Синий гигант
») и композиторка Ёко Симомура
(«Девчонка не промах
», «Лучший студсовет
»). Куруми озвучивает Хана Хисикава
(Мадока Сакурасэ из сериала «Любовь с кончиков пальцев
»), а Юдзу — Мисудзу Ямада
(Арнест Флейминг из «Класса героев
»).
Опенинг Collage
исполнит джей-поп-дуэт PUFFY
(«Брошенный кролик
») при участии музыканта TOOBOE
. Акико Онуки
из PUFFY отметила, что с нетерпением ждет премьеры, поскольку обожает девочек-волшебниц
, а её коллега Юми Ёсимура
призналась, что работа над музыкой для этого аниме была непростым, но очень радостным опытом. Эндинг Shunkan Saidai Fusoku
споет Halca
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», «Так сложно любить отаку
»).
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