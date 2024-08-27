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Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена

27 августа
2024 год

Новости кино >>
27 августа 2024
Стартовали съемки комедийного сериала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production «Гудбай» о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Главную роль играет Дмитрий Дюжев, сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена
фото: пресс-служба ТНТ

По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.

«Мне нравятся роли, благодаря которым я могу расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком. На мой взгляд, это одна из ключевых задач актера – искать новые характеры новых персонажей. Я прекрасно понимаю, что моё тело – это инструмент, который сам научается быть другим. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история», — говорит Дмитрий Дюжев.

Также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов. Режиссером проекта стал Евгений Невский.
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