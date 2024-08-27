«Дедлайн» взял гран-при фестиваля ORIGINAL+Doc

Второй фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил победителей. Смотр проводился в рамках Московской международной недели кино (ММНК), уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: соцсети фестиваля
Проекты оценивали два профессиональных независимых жюри: профильные эксперты в сфере кинематографа (режиссеры Сергей Дебижев, Юлия Бобкова, художник Елена Окопная) и представители СМИ (Наталья Баринова, Евгения Смурыгина и телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук»). Гран-при кинематографического жюри взял проект «Дедлайн» (KION). Самый ожидаемый документальным проектом назвали «Кислород. Эверест» (PREMIER). За оригинального героя отметили «Со всеми бывает» (KION), за оригинальную героиню — «Золотой век Зои Богуславской» (Kino1TV). За оригинальную историю наградили «Семьдесят два» (PREMIER), за оригинальное операторское видение — «Северный морской путь» (Смотрим). За режиссерское видение отметили «Землю виноделов» Ивана Вдовина (Rutube/PREMIER).
Специальными дипломами жюри наградили проекты «Как победить букмекера» (Okko), «Право женщин на море» (Смотрим), «Эдем на Земле» (Wink).
фото: кадр из проекта «Дедлайн»
Гран-при от жюри СМИ также удостоится проект «Дедлайн». Дипломами отметили работы «Со всеми бывает» (Wink), «Право женщин на море» (Смотрим), а спецприз «Российской газеты» достался фильму «Семьдесят два» (PREMIER). Самой оригинальной коллаборацией назвали «Землю виноделов» (Rutube/PREMIER)
На фестивале также были достигнуты первые договоренности по продвижению проектов. Так, сериал платформы Wink «Со всеми бывает» поддержат журнал Psychologies и радио «Зазеркалье». В рамках новой программы «Биржа доков. Ищу стриминг» состоялись первые сделки: платформа «Смотрим» покажет своей аудитории первый документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Харама (Жители святых мест)».
обсуждение >>