Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо»

По сюжету лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов) вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жесткий авторитет Василий Сапогов (Филипп Янковский). Еще в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения и Денис теперь должен найти оригинал.
«Я уверен: как вы лодку назовете — так она и поплывет. Проект сразу пришел ко мне под названием "Чудо", никаких других вариантов мы и не рассматривали, и это сразу привлекло внимание. В этой работе для меня интересно не только то, что удалось реализовать переплетение жанров (у нас комедия с элементами детектива), но и смыслы. Линия с клубом анонимных алкоголиков важна для меня, чтобы донести главное: все в руках человека — и рассказать о том, как люди могут помочь друг другу в сложных ситуациях», — говорит Антон Богданов.
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