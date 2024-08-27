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Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо»

27 августа
2024 год

Новости кино >>
27 августа 2024
Завершились съемки 12-серийного комедийного сериала «Чудо», режиссером которого выступил Антон Богданов. В проекте сыграли Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Степан Девонин и другие. Премьера «Чуда» запланирована на 2025 год в онлайн-кинотеатре PREMIER, сообщает пресс-служба платформы.

Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов) вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жесткий авторитет Василий Сапогов (Филипп Янковский). Еще в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения и Денис теперь должен найти оригинал.

«Я уверен: как вы лодку назовете — так она и поплывет. Проект сразу пришел ко мне под названием "Чудо", никаких других вариантов мы и не рассматривали, и это сразу привлекло внимание. В этой работе для меня интересно не только то, что удалось реализовать переплетение жанров (у нас комедия с элементами детектива), но и смыслы. Линия с клубом анонимных алкоголиков важна для меня, чтобы донести главное: все в руках человека — и рассказать о том, как люди могут помочь друг другу в сложных ситуациях», — говорит Антон Богданов.

В сериале также сыграли Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Александр Ратников, Александр Лойе, Александр Тютин, Александр Мохов и другие. Производством занимаются «Студия Видеопрокат», «Студия ВАМ» и PREMIER при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)
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Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо» фотографии
Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо» фотографии
Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо» фотографии
Филипп Янковский возглавил группу анонимных алкоголиков в сериале «Чудо» фотографии
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