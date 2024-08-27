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Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов»

27 августа
2024 год

Новости кино >>
27 августа 2024

Стартовали съемки третьего сезона комедийной антиутопии «Два холма» о мире победившего матриархата. Продолжение проекта совместного производства START и Кинопоиск, расскажет о том, что произойдет, когда приматы и подруги будут вынуждены объединиться. Режиссерское кресло занял Сергей Малюгов, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов»
фото: START/Кинопоиск

К своим ролям вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Валерий Скорокосов, Виктор Васильев и другие. В новом сезоне к проекту также присоединились Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров.

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется Анатолий (Виктор Васильев) — бывший начальник Деда, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Третий сезон "Двух холмов" будет более событийным, но мы по-прежнему говорим со зрителями об актуальных проблемах через уникальный визуальный стиль и тонкую иронию. Поклонники сериала вновь увидят знакомую им вселенную, но не в идеальном ее виде, а после апокалипсиса, в которой мою героиню, как и ее "подруг", ждут серьезные испытания. Вместе с "приматами", живущими в другой части вселенной, женщины вынуждены начать жизнь с чистого листа, построить совместное новое общество и переизобрести для него новые технологии. Отношения с Бароном также преподнесут Елене немало сюрпризов. Она раскроет в себе черты, которые раньше ей были совсем не свойственны», — рассказывает Анна Снаткина.

Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов»
фото: START/Кинопоиск

Режиссер Сергей Малюгов рассуждает о том, какие изменения произойдут в постапокалиптическом мире «Двух холмов»: «Актуальность сериала "Два холма" в том, что в основе проекта лежит яркая мелодрама, которая разворачивается в интересном и необычном мире предполагаемого будущего, а также сатиры, метко отражающей современные реалии. В новом сезоне мужчины и женщины, объединившись ради выживания в суровую зиму, сталкиваются с новыми вызовами. Что же ждет их впереди, когда они осознают, что являются частью грандиозного проекта, и кто за этим стоит? Давайте оставим интригу!».
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персоны
Дмитрий БелоцерковскийФилипп БледныйВиктор Васильев (IV)Ольга ВениковаВладислав ВетровВладимир ЕпифанцевСветлана КамынинаОлег Комаров (II)Илья ЛыковСергей МалюговПелагея НевзороваАрина ПостниковаВалерий СкорокосовАндрей СкороходАнна СнаткинаЖанна Эппле
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Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов» фотографии
Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов» фотографии
Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов» фотографии
Приматы и подруги поборются за выживание в третьем сезоне «Двух холмов» фотографии
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