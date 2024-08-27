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Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо»

27 августа
2024 год

Новости кино >>
27 августа 2024
Стартовали съемки авантюрной комедии «Либидо» производства «Кинокомпании братьев Андреасян» и Иви. Главные роли профессиональных соблазнительниц исполняют Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Три абсолютно разные женщины – холодная разбивательница сердец Анфиса, воздушная интеллектуалка София, жизнелюбивая мать троих детей Милена – основали агентство по уличению неверных мужей в изменах, ведь им не составляет труда затащить в постель любого, используя психологические манипуляции и приемы. Девушки берут очередной заказ – им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу. Но жена прощает Дмитрия и все ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.

«Интересен наш сериал, как и всегда, тем, за чем интересно подглядывать — а именно чужими изменами. "Чужая семья — потемки" — это пословица, которая хорошо характеризует сериал "Либидо". Все эти потемки распутывает Анфиса — выводит мужчин на чистую воду. Моя героиня — красивая, успешная, умная и скромная. Я надеюсь, что обладаю всеми этими качествами, то есть эта роль для меня — не на сопротивление», — рассказывает Лиза Моряк.

Автором сценария выступила Ерзия Ертлес. Продюсируют проект Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который также занял кресло режиссера-постановщика. «Это история о сильных женщинах, которые могут управлять мужчинами и наказывать их за измены по отношению к другим женщинам. Это история, в которой мы можем подглядывать за чужой жизнью и смотреть на психологические и приключенческие решения со стороны наших героинь. Я надеюсь, что у нас получится влюбить в зрителя в наших героев, чтобы пройти с ними эту историю на одном дыхании, сопереживать им и восхищаться их умом и красотой», — говорит Андреасян.

Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Роли в сериале также исполнят Роман Маякин, Михаил Тройник, Гела Месхи, Никита Тарасов, Артем Сучков, Валерия Шкирандо, Евгения Малахова, Александр Яцко, Алексей Гришин, Михаил Богдасаров и другие.
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Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо» фотографии
Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо» фотографии
Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо» фотографии
Лиза Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова проверят мужское «Либидо» фотографии
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