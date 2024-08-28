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Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске»

28 августа
2024 год

Новости кино >>
28 августа 2024

В сети появился трейлер комедии «Беляковы в отпуске» режиссёра Александра НазароваРазвод по расчёту»), которая расскажет об одном из персонажей популярного скетчкома «Наша Russia».

«Беляковы в отпуске»

Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет.
Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — все ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально: ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля — непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.

Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске»

Главные роли в фильме сыграли Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова, Александр Новиков, Маргарита Галич, Рухин Магеррамов, Алексей Фалько, Аюб Цингиев и Владислав Демченко.

«Для меня это кино не конкретно про семью персонажа из «Нашей Раши», — признался Сергей Светлаков. — Это кино про нас всех – простых и сложных, красивых и не очень, бедных и богатых, взрослых и молодых… Про людей, которые хотят быть счастливыми и имеют на это полное право, ведь они начинают действовать!».

Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.

В широкий прокат лента «Беляковы в отпуске» выйдет 26 сентября.
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Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
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