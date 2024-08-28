Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске»

В сети появился трейлер комедии «Беляковы в отпуске
» режиссёра Александра Назарова
(«Развод по расчёту
»), которая расскажет об одном из персонажей популярного скетчкома «Наша Russia
».
«Беляковы в отпуске»
Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет.
Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — все ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально: ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля — непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.
Главные роли в фильме сыграли Сергей Светлаков
, Андрей Мерзликин
, Мария Горбань
, Светлана Листова
, Александр Новиков
, Маргарита Галич
, Рухин Магеррамов
, Алексей Фалько
, Аюб Цингиев
и Владислав Демченко
.
«Для меня это кино не конкретно про семью персонажа из «Нашей Раши»
, — признался Сергей Светлаков. — Это кино про нас всех – простых и сложных, красивых и не очень, бедных и богатых, взрослых и молодых… Про людей, которые хотят быть счастливыми и имеют на это полное право, ведь они начинают действовать!
».
Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.
В широкий прокат лента «Беляковы в отпуске
» выйдет 26 сентября.
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