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Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного

28 августа
2024 год

Новости кино >>
28 августа 2024
Начались съемки приключенческой комедии Павла Воронина «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным, Агатой Муцениеце, Глебом Бочковым и Иваном Макаревичем в главных ролях. За производство картины отвечают Light Studio и кинокомпания Russian World Vision, уточняет пресс-служба фильма.

Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного
фото: пресс-служба фильма

Эт история Виктора Степановича (Мадянов) — деда советской закалки, не понимающего и не разделяющего современных «тепличных» методов воспитания детей. Он решает воспитать своего внука Лешу (Матузный) настоящим мужчиной и достойным продолжателем рода Богдановых. Дед не находит более простого решения, чем выкрасть собственного внука и отправиться с ним в незабываемое путешествие. «В фильме я играю сварливого деда, которому недолго осталось после смерти жены. Он не разделяет современные тепличные методы воспитания, потому что жизнь — это борьба. Мне это хорошо знакомо. Я как ответственный родитель делал все, чтобы хорошо воспитать своего ребенка. Мне кажется, он вырос достойным человеком. По крайней, мере достаточно достойным, чтобы сыграть моего героя в молодости», — рассказал Роман Мадянов.

Зрителей ожидает не типичная история отцов и детей. Это история поколений, где отцы и дети по-разному видят мир, и здесь не может быть правильного или неправильного — каждый из них прав и не прав одновременно. Но в конечном счете все сходятся в одном: наши дети будут лучше, чем мы. «Эта история мне нравится своей активностью, там постоянно происходит что-то очень смешное. Мой персонаж — Леша, обычный современный мальчик, у которого есть дедушка. Тот пытается воспитать внука, но у обоих разные взгляды на мир, и поэтому иногда получается наоборот: внук воспитывает деда. Его роль исполняет Роман Сергеевич Мадянов. С ним очень интересно работать, он очень быстро перевоплощается, настолько, что его бывает не узнать», — поделился Максим Матузный.

Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного
фото: пресс-служба фильма

В картине также снимаются Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Роман Мадянов-младший и другие актеры. За визуальную составляющую отвечает оператор Никита Белай. Съемки пройдут в Москве и Московской области, а релиз запланирован на 2025 год. По словам Агаты Муцениеце, играющей Свету, «это актуальная история на все времена — про битву поколений. Современному зрителю история будет интересна, ведь она про нас и тех, кто нас воспитывал. Я думаю, наш фильм поможет зрителям пересмотреть свои отношения с родителями и собственными детьми». А исполнитель роли Дмитрия Глеб Бочков считает, что «это честный и безумно смешной сценарий. Множество комических сюжетный поворотов, напряженные коллизии не оставят равнодушными никого. Мой герой — красавчик!)) 😉 Собирательный образ тридцатилетних сегодняшнего дня. С достойной работой, с достойной зарплатой и свободным графиком. И да — мой герой мечтает создать новую семью с прекрасной женщиной и ее удивительным сыном».

«Мы живем в мире постоянно меняющихся правил. И наше кино о том, как несмотря на ограничения, иногда очень странные, не всем понятные правила, нужно находить возможность быть счастливым. Эту мысль мы заложили в жанр народной комедии с крайне нежным, интеллигентным юмором. В первой версии сценария нашему герою-внуку было семь лет. Но за последние два года "он взрослел" вместе с работой над сценарием, и наш герой подрос до девяти лет. На этом я предложил сценаристам остановиться, потому что не хочу снимать кино про "неприятных" 13-летних. Мы долго искали актера подходящего возраста и нужной нам органики, Максим Матузный стал настоящей находкой», — считает продюсер картины Станислав Шаповалов.
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Мужские правила моего деда

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Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного фотографии
Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного фотографии
Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного фотографии
Дед советской закалки Роман Мадянов воспитает внука Максима Матузного фотографии
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