В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко

что почитать?

Вечер с Соловьевым: трилогии под настроение – от «Ассы» до «Анны Карениной»

«Комбинация» с Елизаветой Базыкиной, Никитой Кологривым и Анастасией Уколовой стартует 6 сентября

«Эксперимент «Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Актрисе досталась главная роль в экранизации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью»

Главные фильмы смотра в Калининграде констатируют бардак на Земле и в головах

Такие дела: безумцы, экологи и зверушки-мстители на фестивале «Короче»-2024

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«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

А также о разводе родителей и о беспомощности в детстве