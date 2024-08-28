В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко

Объявлена программа кинопоказов
Первого Международного Тарусского кинофестиваля
. который состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Согласно пресс-службе смотра, показы пройдут на трех площадках: с 3 по 6 сентября в кинотеатре «Микс», с 4 по 8 сентября в кинотеатре «Мир» и на центральной площади города с пленочного проектора 35 мм 6 и 7 сентября. Вход свободный по
регистрации
.
фото: пресс-служба фестиваля
Откроет фестиваль 4 сентября вечер, посвященный семье Тарковских, тесно связанной с Тарусой. Летом 1937 года здесь жил
Арсений Тарковский
, летом 1955-го –
Андрей Тарковский
, с 1999-го – Марина Тарковская с супругом
Александром Гордоном
. История семьи и страны в XX-XXI веке будет представлена в воспоминаниях участников событий и в видеоэссе. Гостями церемонии открытия выступят друзья и близкие Тарковских. Также состоится показ реставрированной копии фильма «
Время путешествия
» об Андрее Тарковском и
Тонино Гуэрре
, которые пытаются найти подходящую натуру для съемок «
Ностальгии
».
В программу российских фильмов «Кино настоящего» собрано важное, совершенно особенное кино. С одной стороны, она состоит исключительно из дебютов, но с другой – они отличаются редкой зрелостью. Также в секцию вошла специальная подборка наиболее разнообразного короткометражного кино молодых авторов. Зрители смогут посмотреть картины «Гнездо из бумаги»
Сергея Кальварского
, «По-человечески»
Ярослава Лебедева
, «Клятва» Нану Тлисова, «
Край ночи
»
Андрея Натоцинского
, «
Ласточка
»
Малики Мухамеджан
, «
Королевство
» Татьяны Рахмановой, «
Тонкость наших стен
»
Владимира Митрофанова
и «
Лелера
»
Николая Коваленко
. Программа неигровых фильмов «Человек без тени» соткана из документального кино о наших современниках и о тех, без кого эту современность трудно себе представить. Одним из центральных показов секции станет спецпоказ фильма о тарусских художниках «Долина грез», созданного жителями Тарусы
Софьей Горленко
и
Глебом Кузнецовым
. Также в программу включены ленты «
Отцы
»
Юрия Мокиенко
, «В поисках гармонии» Сергея Уварова, «Возвращение Вертова»
Николая Изволова
и «Бродский. Суд» Марии Клецкиной.
фото: кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»
В международной программе «Кино без границ» будет представлено российское и зарубежное зрительское кино, посвященное теме возвращения к самому себе. Среди фильмов заявлены шедевры
Хаяо Миядзаки
«
Рыбка Поньо на утесе
», «
Унесенные призраками
» и «
Мой сосед Тоторо
», «
Пять процентов
»
Дмитрия Светозарова
, «
Там, где танцуют стерхи
»
Михаила Лукачевского
, «
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
»
Ариан Луи-Сез
, «
Валентина
»
Чело Лоурейро
и «
Последняя цена
»
Наура Гармелиа
. Программа уличного кинотеатра «Главная площадь» представляет собой сердце фестиваля, где под открытом небом соберутся зрители, чтобы посмотреть кино с 35-миллиметровой пленки. В «Открытом кинотеатре» покажут «
Верных друзей
»
Михаила Калатозова
, снятых в окрестностях Тарусы, и ленту
Михаила Калика
«
До свидания, мальчики
». По легенде, этот фильм появился после того, как
Борис Балтер
в гостях у
Константина Паустовского
прочитал одноименное стихотворение
Булата Окуджавы
. Показы пройдут при поддержке проекта «Кинопередвижка» с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда Российской Федерации.
Спецпрограмма «Устремленные в будущее» будет состоять из четырех важных событий. Первое мероприятие посвятят истории развития и значению журнала «Юность», на чьих страницах впервые выходили произведения
Вознесенского
и
Евтушенко
,
братьев Стругацких
и
Носова
,
Катаева
и
Аксенова
. В обсуждении примут участие главный редактор «Юности» Сергей Шаргунов и журналист Даниил Бельцов. В ходе второго мероприятия киновед
Наум Клейман
поговорит с желающими о роли
Сергея Эйзенштейна
сегодня, а также в преддверии 100-летия пройдет показ шедевра «
Броненосец "Потемкин"
» в сопровождении тапера Филиппа Чельцова. Кроме того, в рамках программы пройдет творческая встреча с режиссером мультипликационного кино
Алексеем Деминым
, который сосредоточит внимание на чувстве баланса на примере работ
Чарли Чаплина
,
Марселя Марсо
,
Федора Хитрука
и его учеников. Заключительным событием станет презентация недавно вышедшей книги
Андрея Хржановского
«Марлен» о
Марлене Хуциеве
, в которой примет участие Наум Клейман.
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