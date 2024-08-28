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В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко

28 августа
2024 год

Новости кино >>
28 августа 2024
Объявлена программа кинопоказов Первого Международного Тарусского кинофестиваля. который состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Согласно пресс-службе смотра, показы пройдут на трех площадках: с 3 по 6 сентября в кинотеатре «Микс», с 4 по 8 сентября в кинотеатре «Мир» и на центральной площади города с пленочного проектора 35 мм 6 и 7 сентября. Вход свободный по регистрации.

В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко
фото: пресс-служба фестиваля

Откроет фестиваль 4 сентября вечер, посвященный семье Тарковских, тесно связанной с Тарусой. Летом 1937 года здесь жил Арсений Тарковский, летом 1955-го – Андрей Тарковский, с 1999-го – Марина Тарковская с супругом Александром Гордоном. История семьи и страны в XX-XXI веке будет представлена в воспоминаниях участников событий и в видеоэссе. Гостями церемонии открытия выступят друзья и близкие Тарковских. Также состоится показ реставрированной копии фильма «Время путешествия» об Андрее Тарковском и Тонино Гуэрре, которые пытаются найти подходящую натуру для съемок «Ностальгии».

В программу российских фильмов «Кино настоящего» собрано важное, совершенно особенное кино. С одной стороны, она состоит исключительно из дебютов, но с другой – они отличаются редкой зрелостью. Также в секцию вошла специальная подборка наиболее разнообразного короткометражного кино молодых авторов. Зрители смогут посмотреть картины «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «По-человечески» Ярослава Лебедева, «Клятва» Нану Тлисова, «Край ночи» Андрея Натоцинского, «Ласточка» Малики Мухамеджан, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Тонкость наших стен» Владимира Митрофанова и «Лелера» Николая Коваленко. Программа неигровых фильмов «Человек без тени» соткана из документального кино о наших современниках и о тех, без кого эту современность трудно себе представить. Одним из центральных показов секции станет спецпоказ фильма о тарусских художниках «Долина грез», созданного жителями Тарусы Софьей Горленко и Глебом Кузнецовым. Также в программу включены ленты «Отцы» Юрия Мокиенко, «В поисках гармонии» Сергея Уварова, «Возвращение Вертова» Николая Изволова и «Бродский. Суд» Марии Клецкиной.

В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко
фото: кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»

В международной программе «Кино без границ» будет представлено российское и зарубежное зрительское кино, посвященное теме возвращения к самому себе. Среди фильмов заявлены шедевры Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе», «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо», «Пять процентов» Дмитрия Светозарова, «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского, «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» Ариан Луи-Сез, «Валентина» Чело Лоурейро и «Последняя цена» Наура Гармелиа. Программа уличного кинотеатра «Главная площадь» представляет собой сердце фестиваля, где под открытом небом соберутся зрители, чтобы посмотреть кино с 35-миллиметровой пленки. В «Открытом кинотеатре» покажут «Верных друзей» Михаила Калатозова, снятых в окрестностях Тарусы, и ленту Михаила Калика «До свидания, мальчики». По легенде, этот фильм появился после того, как Борис Балтер в гостях у Константина Паустовского прочитал одноименное стихотворение Булата Окуджавы. Показы пройдут при поддержке проекта «Кинопередвижка» с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда Российской Федерации.

Спецпрограмма «Устремленные в будущее» будет состоять из четырех важных событий. Первое мероприятие посвятят истории развития и значению журнала «Юность», на чьих страницах впервые выходили произведения Вознесенского и Евтушенко, братьев Стругацких и Носова, Катаева и Аксенова. В обсуждении примут участие главный редактор «Юности» Сергей Шаргунов и журналист Даниил Бельцов. В ходе второго мероприятия киновед Наум Клейман поговорит с желающими о роли Сергея Эйзенштейна сегодня, а также в преддверии 100-летия пройдет показ шедевра «Броненосец "Потемкин"» в сопровождении тапера Филиппа Чельцова. Кроме того, в рамках программы пройдет творческая встреча с режиссером мультипликационного кино Алексеем Деминым, который сосредоточит внимание на чувстве баланса на примере работ Чарли Чаплина, Марселя Марсо, Федора Хитрука и его учеников. Заключительным событием станет презентация недавно вышедшей книги Андрея Хржановского «Марлен» о Марлене Хуциеве, в которой примет участие Наум Клейман.
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№ 1
Igor D.88   28.08.2024 - 14:47
Обширная программа на четыре дня. С приличным выбором фильмов и анимации. Как и должно быть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Первый Международный Тарусский кинофестиваль пройдет с 4 по 8 сентября
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Броненосец «Потемкин»ВалентинаВампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольцаВерные друзьяВремя путешествияДо свидания, мальчикиКоролевствоКрай ночиЛасточкаЛелераМой сосед ТотороНостальгияОтцыПоследняя ценаПять процентовРыбка Поньо на утёсеТам, где танцуют стерхиТонкость наших стенУнесённые призраками

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