Юра Борисов и Ирина Старшенбаум отправились на «Девятую планету»

Режиссер Николай Рыбников приступил к съемкам фантастической экшен-драмы «Девятая планета». Картину создают кинокомпания СТВ, телекомпания «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке Фонда кино, уточняет пресс-служба компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором фильма.
«Можно сказать, что серьезное фэнтези – "терра инкогнита" для российской индустрии. Нам всегда интересно найти ключик к новому жанру, попытаться открыть его широкому зрителю, как мы сделали со сказками. У нас молодой режиссер на проекте — Николай Рыбников. А как иначе рекрутировать новые лица в индустрию, если не приглашать в масштабное кино новых молодых режиссеров? Это риск, но это еще и появление новых идей, свежего взгляда», — считает продюсер картины Сергей Сельянов.
Съемки картины продлятся до 9 ноября и пройдут в Москве, Марокко и на острове Сокотра. «Централ Партнершип» планирует выпустить фильм в прокат в 2026 году. По словам продюсера ленты Тины Канделаки, «в сегодняшнем столь динамично меняющемся мире иногда очень важно, давая зрителю возможность развлекаться, попутно заставить его и задуматься. "Девятая планета" как раз дает эту пищу для размышлений. Получая удовольствие от фантастического аттракциона со всевозможными монстрами и далекими планетами, зритель еще и задумается о том, что такие базовые вещи, как дружба и любовь, в каком бы мире мы ни жили – роботов, пришельцев или землян – все равно всегда останутся ключевыми для любого человека».
«Для "Девятой планеты" важен тоже не только экшен, но и персонажи, которые уже в сценарии прописаны очень ярко и характерно, не хочется этого терять и в фильме. А в фильмографии Николая Рыбникова, режиссера "Девятой планеты", есть полнометражное кино "Чекаго" и сезон сериала "Трудные подростки". И в "Чекаго" Николай очень тонко почувствовал фактуру и характеры своих персонажей. Нужно сказать, сценарист Игорь Ткаченко очень уверенно прокладывал тропинку истории, в результате получилось очень много живых героев, у проекта очевидно есть свое лицо. Эта история не про супергероя, а про простого парня с армейским прозвищем "Хруст", который в результате несчастного случая находится между жизнью и смертью, а когда приходит в себя, вспоминает, что он был на другой планете… Ему предстоит разобраться, что это – игры разума, последствия травмы или его настоящая жизнь», — рассказал главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов.
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