Юлия Хлынина разберется с «Трудными папами» Гариком Сукачевым и Александром Лыковым

Режиссер фильма Светлана Самошина«счастлива быть частью проекта "Трудные папы". Сценарий, написанный Сашей Беловым и Полиной Рыжовой, зацепил меня сочетанием легкости и глубины. И эта та интонация, с которой мне интересно работать. Я надеюсь, что нам с отличной командой удастся рассказать историю так, чтобы зритель смог подключиться к нашим героям, увидел в них себя, и, конечно, посмеялся над этим. За это в кадре отвечают Юля Хлынина, Игорь Иванович Сукачев, Александр Лыков, Михаил Тройник, Олег Рязанцев. И я счастлива возможности работать именно с этим актерским составом».
Главная героиня картины Катя (Хлынина) умна, скромна и прилежна, но главное — очень удобна для окружающих, чем те и пользуются. После смерти гиперопекающей матери Кате вместе с домом в наследство достается и мамин поздний возлюбленный Андрей Николаевич (Лыков), которому больше негде жить. Впрочем, это не главная проблема нашей героини. Тайны, которые мама при жизни скрывала от Кати, долг за ипотеку, из-за которого она может лишиться жилья и загадочный мужчина (Сукачев), которому мама много лет отправляла крупные суммы — со всем этим Кате предстоит разобраться, и впервые в жизни — самостоятельно.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Юлии Хлыниной, ее «героиня Катя девушка простая, прямая, но со строгими внутренними границами. Эти границы не позволяют ей быть счастливым человеком, раскрыться в этом мире. Она как будто куколка, которая пытается вылупиться в бабочку. Пытаясь раскрыть тайну своего происхождения, она собирает недостающие детали своего портрета. Катя похожа на меня тем, что тяготеет к порядку и контролю. За мной тоже есть такой грешок, но мы с ней отличаемся тем, что она взрослеет путем больших стрессов, а я взрослела благодаря психотерапии. Сама история, рассказанная в "Трудных папах" для меня про возможность обрести семью через сложности и очевидные трудности взаимопонимания. Эта история про поиск собственного я и идентификации через встречу с "отцами". Режиссер и оператор — Светлана Самошина и Яна Риц — мои товарищи и коллеги по проекту "Первый класс". Я рада, что у нас уже выработано доверие и язык коммуникации. Мне кажется, эту историю должны рассказывать именно женщины».
Съемки «Трудных пап» стартовали в Москве, но вскоре творческая группа уедет в экспедицию в Новороссийск, где пройдет основной съемочный блок картины.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мой персонаж — это человек со скверным характером. Он непутевый, не имеет определенного места в жизни и живёт без особых забот, но его абсолютно всё устраивает. Внезапно в его жизни происходит важное событие: он встречается с дочерью Катей, которую никогда не знал. Постепенно, проходя через все трудности и недопонимания, он начинает её любить, и эта связь становится для него настоящим открытием. История трогательная и полна эмоций, ведь в ней происходит борьба двух мужчин за внимание девочки. Это даже можно назвать неким любовным треугольником, но с той лишь разницей, что во главе стоит любовь двух отцов к дочери. Мне кажется, что получится добрая и трогательная история, хорошая комедийная мелодрама», — рассказал Гарик Сукачев.
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