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Мультсериалы «Сказочный патруль», «Сказочный патруль. Хроники чудес» и «Геройчики» покажут на Ближнем Востоке и в Северной Африке

28 августа
2024 год

Новости кино >>
28 августа 2024
Мультсериалы «Сказочный патруль», «Сказочный патруль. Хроники чудес» и «Геройчики» увидят маленькие зрители Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно пресс-службе медиахолдинга «Цифровое Телевидение», сделка по дистрибуции семи сезонов российских анимационных шоу заключена с медиакомпанией MBC Group.

Мультсериалы «Сказочный патруль», «Сказочный патруль. Хроники чудес» и «Геройчики» покажут на Ближнем Востоке и в Северной Африке
фото: пресс-служба медиахолдинга «Цифровое Телевидение»

Сериалы уже доступны подписчикам крупнейшей в регионе стриминговой платформы Shahid, принадлежащей MBC Group. А зрителям детского общедоступного телеканала MBC3 локализованные проекты на арабском языке представят до конца текущего года. «Сказочный патруль» и «Геройчиков» покажут в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Сирии, Ливане, Палестине, Иордании, Египте и других странах.

«Сказочный патруль» рассчитан на зрителей от четырех до десяти лет. С 2016-го по 2020-й было выпущено более 100 эпизодов. «Сказочный патруль. Хроники чудес» посвящен второстепенным персонажам оригинала. А «Геройчики» повествуют о мальчике Роме и его игрушках. Сериалы, созданные студией «Паровоз», удостоены престижных наград, включая национальную детскую премию «Главные герои», «ТЭФИ-KIDS» и премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
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