Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура»

Студия Typhoon Graphics
(«Магическая ремесленница Далия не унывает!
», «Египетские боги
») готовит аниме по дзёсей
-манге «Хаигакура
» Синобу Такаямы
(«Амацуки
»). Премьера запланирована на октябрь текущего года, а пока порадуем глаз двухминутным трейлером.
Эпическое фэнтези разворачивается в мире, где бок о бок живут люди и бессмертные. Когда сбегают двое темных божеств (из числа тех, кто поддерживает всеобщий баланс), на поиски выдвигается касикан — странствующий поющий воин, чья задача находить мифических созданий в чужих странах и измерениях. Правда, 19-летний Итиё нерадив, тугоух, но обладает выдающимся талантом к танцам, а его демон-помощник Тэнко страдает диссоциативным расстройством идентичности, много ест и часто совершает ошибки. С помощью ритуальных плясок Итиё должен запечатать беглецов в специальные четки-«сай» и вернуть на исконные земли, чтобы восстановить нарушенный порядок мироздания.
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«Страна золота, Страна воды» — полный метр по другой дзёсэй-манге
Сериал режиссировал Дзюнъити Ямамото
(«Летнее время
», «Несносные пришельцы
») по сценарию Ю Мураи
(«Невеста герцога по контракту
»), над дизайном персонажей трудился Масаки Сато
(«Инициал Ди
», «Лес русалок
»), а музыку сочинял Юки Курихара
(«Синий оркестр
», «Дропкик злого духа
»). Опенинг Chaser
исполнил бойз-бэнд MADKID
(«Восхождение героя щита
»), а эндинг Phoenix
— актер и певец Хикару Макисима
.
Роли озвучивают:
Итиё — Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
»).
Тэнко — Кайто Исикава
(Ланс Краун
из «Магии и мускулов
»).
Тэнгу Хакуго (кошачий наставник Итиё) — Кадзухико Иноуэ
(Фарадей
из «Киберпанка
»).
Правительница Запада Хакусюрин — Линн
(Миорин Рембран
из «Ведьмы с Меркурия
»).
Рансайва — Хиро Симоно
(Дзеницу Агацума
из «Истребителя демонов
»).
Сонто — Сатоси Хино
(Фэру
из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»).
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