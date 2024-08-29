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Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура»

29 августа
2024 год

Новости кино >>
29 августа 2024
Студия Typhoon GraphicsМагическая ремесленница Далия не унывает!», «Египетские боги») готовит аниме по дзёсей-манге «Хаигакура» Синобу ТакаямыАмацуки»). Премьера запланирована на октябрь текущего года, а пока порадуем глаз двухминутным трейлером.


Эпическое фэнтези разворачивается в мире, где бок о бок живут люди и бессмертные. Когда сбегают двое темных божеств (из числа тех, кто поддерживает всеобщий баланс), на поиски выдвигается касикан — странствующий поющий воин, чья задача находить мифических созданий в чужих странах и измерениях. Правда, 19-летний Итиё нерадив, тугоух, но обладает выдающимся талантом к танцам, а его демон-помощник Тэнко страдает диссоциативным расстройством идентичности, много ест и часто совершает ошибки. С помощью ритуальных плясок Итиё должен запечатать беглецов в специальные четки-«сай» и вернуть на исконные земли, чтобы восстановить нарушенный порядок мироздания.

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Сериал режиссировал Дзюнъити ЯмамотоЛетнее время», «Несносные пришельцы») по сценарию Ю МураиНевеста герцога по контракту»), над дизайном персонажей трудился Масаки СатоИнициал Ди», «Лес русалок»), а музыку сочинял Юки КурихараСиний оркестр», «Дропкик злого духа»). Опенинг Chaser исполнил бойз-бэнд MADKIDВосхождение героя щита»), а эндинг Phoenix — актер и певец Хикару Макисима.

Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура»

Роли озвучивают:

Итиё — Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя»).
Тэнко — Кайто Исикава (Ланс Краун из «Магии и мускулов»).
Тэнгу Хакуго (кошачий наставник Итиё) — Кадзухико Иноуэ (Фарадей из «Киберпанка»).
Правительница Запада Хакусюрин — Линн (Миорин Рембран из «Ведьмы с Меркурия»).
Рансайва — Хиро Симоно (Дзеницу Агацума из «Истребителя демонов»).
Сонто — Сатоси Хино (Фэру из «Кулинарных скитаний в параллельном мире»).

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Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура» фотографии
Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура» фотографии
Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура» фотографии
Кот-наставник и психически нестабильный демон в трейлере взрослого фэнтези «Хаигакура» фотографии
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