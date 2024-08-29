Ангелина Никонова, Лянка Грыу и Елена Гликман вошли в состав жюри Московского Курдского Кинофестиваля

IV Московский Курдский Кинофестиваль, который пройдет в столице с 18 по 22 сентября, объявил жюри. Всего будет четыре состава жюри для оценки полнометражных художественного и документального конкурсов, а также для короткометражных художественного и документального конкурсов, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Выбирать лучший полнометражный художественный фильм будут режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова и актриса и режиссер Лянка Грыу. Председателем жюри станет продюсер художественных и документальных фильмов, а также сериалов Максим Добромыслов. В жюри полнометражного документального конкурса вошли греческий географ-гуманитарий, журналист и режиссер Томас Сидерис и журналист и режиссер документального кино Мизгин Арсалан из Великобритании. Председательствует режиссер, сценарист и продюсер документального и игрового кино Иван Болотников.
Жюри конкурса короткометражных художественных фильмов возглавила продюсер Елена Гликман. Компанию ей составят курдский продюсер, монтажер и режиссер Фекри Бароши, а также известный езидский режиссер Навзад Шехани. Короткометражный документальный конкурс будут оценивать актриса, режиссер и писатель Ругеш Киричи, а также сирийский режиссер и сценарист Шеро Хинде. Жюри будет работать под председательством курдского киноредактора Локмана Соханвера.
В конкурс художественного кино вошли семь полнометражных фильмов, в документальной программе покажут восемь картин, в короткометражной секции — 15 художественных и девять документальных лент. В этом году фестиваль делает акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией. Продолжая традиции предыдущих лет, в рамках культурного обмена фестиваль вновь объединит кинематографистов и любителей кино со всего мира, чтобы показать настоящие шедевры курдского кинематографа. Отдельный фокус направлен на фильмы о езидах и их древней месопотамской религии. Фестивальные показы будут проходить в кинотеатрах Москвы. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
обсуждение >>