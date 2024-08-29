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Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»

29 августа
2024 год

Новости кино >>
29 августа 2024
Стартовали съемки сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова. Премьера истории о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, сообщают в пресс-службе сервиса. Производством проекта занимается кинокомпания «Место силы».

Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

«Авторы сериала "Актерище" имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что "Актерище" — это теплое и самоироничное кино», — говорит Дмитрий Нагиев.

«Актерище» — это не только бадди-муви, но и сериал, который поднимает остроактуальные темы борьбы творцов и интернет-критиков, культуры отмены в актерской среде, а также инклюзивности. Прототипами для персонажа Никиты Кисляка стали популярные видео-блогеры, которые критикуют современное кино в острой саркастической манере. «Мы сразу поняли, что роль суперзвезды должен играть Дмитрий Нагиев. Можно даже сказать, сценарий был написан под него. Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как "человека с безграничными возможностями". Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб», — добавляет Дмитрий Невзоров.

В сериале также сыграли Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и другие.
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Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
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