Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега

Стартовали съемки 8-серийного приключенческого комедийного детектива «Находка века». Главные герои едут в опасное и увлекательное путешествие в Армению, чтобы отыскать одну из главных святынь христианского мира. На сценарием проекта производства Originals Production и MEM Cinema Production работал Роман Кантор, а главную роль исполняет Дарья Урсуляк. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера сериала.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главная героиня Диана (Дарья Урсуляк) этническая армянка, но родилась и живет в Москве. Целеустремленная и амбициозная девушка с головой погружена в науку и не собирается связывать себя семейными обязательствами, предпочитая браку и детям ― свободные отношения. Являясь специалистом по древнейшей истории, она пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева ковчега. Ученая отправляется в опасное приключение и к ней в компаньоны навязываются обаятельный аферист Авет (Арам Вардеванян) и полицейский-искусствовед Рубен (Эрик Яралов). Параллельно с троицей на поиски святыни приезжают представители древнейшего Ордена, поэтому задача Дианы не только разыскать реликвию, но и опередить адептов. В ходе увлекательного и невероятно опасного приключения главная героиня не только попытается раскрыть загадку Всемирного потопа, но и постарается сделать самую главную находку в жизни, навсегда изменив отношения к друзьям, родным и близким.
«Я полна невероятных ожиданий, надеюсь все получится: у нас впереди сложные и очень красивые съемки. Команда отличная, сценарий крутой ― осталось снять кино. Моя героиня Диана близка мне хотя бы по роду занятий: она историк, археолог, фанатик от науки. Всё это было и в моей прошлой жизни до театрального вуза. Я представляю, что такое драйв научного поиска, как вдохновляет возможность открытия, любого, даже маленького. Но Диане не нужны маленькие открытия, она безумно амбициозна, она мчит вперёд, не замечая ничего и никого вокруг. "Находка века" ― классное жанровое кино, полное приключений, открытий, с очень интересными локациями. И я хочу, чтобы мир, который мы вам предложим: фантазийный, добрый, зашел в каждый дом и порадовал зрителей», — рассказывает Дарья Урсуляк.
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