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Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега

29 августа
2024 год

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29 августа 2024
Стартовали съемки 8-серийного приключенческого комедийного детектива «Находка века». Главные герои едут в опасное и увлекательное путешествие в Армению, чтобы отыскать одну из главных святынь христианского мира. На сценарием проекта производства Originals Production и MEM Cinema Production работал Роман Кантор, а главную роль исполняет Дарья Урсуляк. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера сериала.

Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главная героиня Диана (Дарья Урсуляк) этническая армянка, но родилась и живет в Москве. Целеустремленная и амбициозная девушка с головой погружена в науку и не собирается связывать себя семейными обязательствами, предпочитая браку и детям ― свободные отношения. Являясь специалистом по древнейшей истории, она пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева ковчега. Ученая отправляется в опасное приключение и к ней в компаньоны навязываются обаятельный аферист Авет (Арам Вардеванян) и полицейский-искусствовед Рубен (Эрик Яралов). Параллельно с троицей на поиски святыни приезжают представители древнейшего Ордена, поэтому задача Дианы не только разыскать реликвию, но и опередить адептов. В ходе увлекательного и невероятно опасного приключения главная героиня не только попытается раскрыть загадку Всемирного потопа, но и постарается сделать самую главную находку в жизни, навсегда изменив отношения к друзьям, родным и близким.

«Я полна невероятных ожиданий, надеюсь все получится: у нас впереди сложные и очень красивые съемки. Команда отличная, сценарий крутой ― осталось снять кино. Моя героиня Диана близка мне хотя бы по роду занятий: она историк, археолог, фанатик от науки. Всё это было и в моей прошлой жизни до театрального вуза. Я представляю, что такое драйв научного поиска, как вдохновляет возможность открытия, любого, даже маленького. Но Диане не нужны маленькие открытия, она безумно амбициозна, она мчит вперёд, не замечая ничего и никого вокруг. "Находка века" ― классное жанровое кино, полное приключений, открытий, с очень интересными локациями. И я хочу, чтобы мир, который мы вам предложим: фантазийный, добрый, зашел в каждый дом и порадовал зрителей», — рассказывает Дарья Урсуляк.

Снимать новый сериал будет режиссер Сэм Литовчин, а в роли оператора выступит Андрей Данельян. Спродюссируют проект Давид Цаллаев, Виктор Согомонян, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Роли в сериале также исполняют Игорь Верник, Алена Хмельницкая, Микаэль Джанибекян, Полина Ауг, Беник Аракелян и другие.
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фотографии >>
Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега фотографии
Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега фотографии
Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега фотографии
Дарья Урсуляк отправится на поиски Ноева ковчега фотографии
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