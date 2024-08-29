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На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой

29 августа
2024 год

Новости кино >>
29 августа 2024

На медиаплатформе «Смотрим» вышел многосерийный детектив Петра Амелина «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой, Еленой Цыплаковой, Константином Воробьевым, Евгением Филатовым, Игорем Головиным и Алексеем Симоновым в главных ролях. Телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба канала.

На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Петра Амелина, «идея сериала проста: в любом возрасте человек может найти свое призвание. Две старинные подруги, женщины чуть старше бальзаковского возраста, оказываются на пенсии. Обе по своей природе дамы энергичные. Им кажется, что теперь они стали никому не нужны. Но выясняется, что это не так. Неравнодушие к чужой беде, стремление к справедливости, неуемная энергия, а иногда просто любопытство, помноженные на детективные обстоятельства, в которых они оказываются, раскрывают талант сыщиков. Но детектив тут лишь сюжетная основа. Наше кино – это рассказ о человеческих отношениях. О дружбе, о любви, о ненависти. И между двумя подругами, и между людьми, которые их окружают и, конечно, между участниками каждой отдельной истории».

По сюжету две подруги – известная журналистка Анна (Розанова) и бывшая директор школы Лютая (Цыплакова) – решают попробовать себя в роли детективов. Первое же расследование приносит им успех. Железная логика, цепкий взгляд и масса знакомств в родном городе делают их команду непобедимой. Они раскалывают тайны опасных преступлений как орешки и могут дать фору профессионалам.

«Лютик и Анютик»

«Мы с Ирой много лет дружим. Нам интересно даже просто общаться, а тут еще и предложили проект, где мы можем вновь вместе поработать. Это всегда очень здорово. Наши с Ирой героини – две нескучающие пенсионерки. Они неравнодушные женщины, которые все время попадают во всевозможные ситуации, становятся свидетельницами несправедливости, страшных событий. Вокруг них – сплошь знакомые люди, потому что живут они в небольшом провинциальном городке. И каждую историю Лютик и Анютик распутывают новым методом», — рассказала Елена Цыплакова.
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На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой фотографии
На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой фотографии
На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой фотографии
На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой фотографии
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Деконструкция «Император и убийца»

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