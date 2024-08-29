Илья Малаков угонит «Гелю»

Режиссер Стас Иванов приступил в Санкт-Петербурге к съемкам криминальной комедии «Геля» производства кинокомпании «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатра Start, телеканала Рен ТВ и 74 Film Studio. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора картины «НМГ Кинопрокат».
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»
«Это будет бодрая и честная история в исполнении прекрасного актерского ансамбля. Моя главная режиссерская и продюсерская амбиция — сделать интересное зрительское кино. В нашем киноприключении с обычными людьми происходят необычные вещи. Наша цель — дать зрителю возможность соотнести себя с персонажами и прожить с ними все передряги. Переживать, пугаться, радоваться за героев, как за себя», — говорит Стас Иванов.
По сюжету ради безбедного будущего своей семьи дальнобойщик Саня (Илья Малаков) решается на заказ угнать «Гелендваген» или попросту «Гелю». Угон оборачивается полицейской погоней, которая столкнет Саню с капитаном полиции Ореховым (Антон Васильев). Эта встреча изменит их жизни навсегда.
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»
«Этот фильм по ощущениям напоминает огромную фуру, которая несется на большой скорости. Ты за этим наблюдаешь, зная: она не разобьется, по-любому доедет. Да, есть подводные камни — где-то трасса прерывается, где-то бездорожье — но она доедет! И за рулем этой фуры — мы все, вся съемочная группа, вся команда. Мне очень нравится, что в сценарии нет глобально плохих, отрицательных персонажей, которые олицетворяют зло в этом мире, этакую черноту. Поступки всех героев — и положительных, и отрицательных — имеют четкие мотивы и продиктованы своими сюжетными линиями, и это, на мой взгляд, очень важно», — считает Илья Малаков.
Компанию исполнителям главных ролей составят Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Людмила Артемьева, Анна Арефьева, Виталий Коваленко и Дарья Мельникова. Последняя играет «жену главного героя, которая ждет рождения ребенка — первого сына. С его появлением она станет многодетной матерью. Она видится нам очень приличной барышней, хорошей во всех смыслах. Я очень рада участвовать в этом проекте: и сценарий очень интересный, и с режиссером Стасом Ивановым мне нравится работать».
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