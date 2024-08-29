Экшен-комедия с Дмитрием Нагиевым и фэнтези с Оксаной Акиньшиной: СТС провел презентацию нового сезона

В пространстве Yauza Place генеральный директор СТС
Александр Акопов
открыл презентацию нового сезона. Согласно пресс-службе канала, осенние новинки оценили
Анна Снаткина
,
Никита Панфилов
,
Мария Киселева
,
Анна Банщикова
,
Аня Покров
,
Владимир Маркони
,
Владимир Зайцев
,
Елена Бирюкова
,
Дмитрий Чеботарев
,
Анна Котова
,
Ника Жукова
,
Александр Метелкин
,
Анар
,
Елизавета Арзамасова
и другие звездные гости.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Премьеры публике представил главный режиссер СТС
Антон Федотов
, начав с анонса нового сериального слота «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров. Линейка откроется городским фэнтези «
Наследники. Дар крови
» с
Оксаной Акиньшиной
и
Екатериной Вилковой
, сыгравшими сестер-магов. Герои со сверхспособностями появятся и в фантастической комедии «
Граница миров
». Главным камбэком года станет продолжение «
Молодежки
» с
Владом Канопкой
. Также на СТС вернутся
Воронины
в спин-оффе «
Костя — Вера
» с
Екатериной Волковой
и
Георгием Дроновым
. Поклонникам комедий подготовили новые эпизоды сериала «
Мама будет против
» с актерами «Уральских пельменей» и
Эвелиной Бледанс
.
Дмитрий Нагиев
вернется на телеэкраны с экшен-комедией «
Кто быстрее?
», а
Роман Постовалов
и
Кирилл Зайцев
предстанут в качестве полицейских на курорте в комедии «
Солнце, море, два ствола
». Кроме того, зрителей ожидают новые сезоны «
Ивановых-Ивановых
» и «
Папиных дочек
», «
Плакса
»
Сергея Жукова
, «
Челюскин. Первые
», «
Между нами химия
» и «
Ландыши
».
Среди шоу заявлены «Суперниндзя», экстремальное реалити «В темноте» с ведущим
Сергеем Буруновым
, телеигра «Кто тут жулик?» с
Антоном Шастуном
и пародийное «Шоу из шоу» с
Арсением Поповым
и тем же Шастуном. Днем на СТС будут выходить проекты «ПроСТО кухня» и «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем и «Кто круче всех?» с
Александром Роговым
.
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