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Экшен-комедия с Дмитрием Нагиевым и фэнтези с Оксаной Акиньшиной: СТС провел презентацию нового сезона

29 августа
2024 год

Новости кино >>
29 августа 2024

В пространстве Yauza Place генеральный директор СТС Александр Акопов открыл презентацию нового сезона. Согласно пресс-службе канала, осенние новинки оценили Анна Снаткина, Никита Панфилов, Мария Киселева, Анна Банщикова, Аня Покров, Владимир Маркони, Владимир Зайцев, Елена Бирюкова, Дмитрий Чеботарев, Анна Котова, Ника Жукова, Александр Метелкин, Анар, Елизавета Арзамасова и другие звездные гости.

Экшен-комедия с Дмитрием Нагиевым и фэнтези с Оксаной Акиньшиной: СТС провел презентацию нового сезона
фото: пресс-служба телеканала СТС

Премьеры публике представил главный режиссер СТС Антон Федотов, начав с анонса нового сериального слота «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров. Линейка откроется городским фэнтези «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой, сыгравшими сестер-магов. Герои со сверхспособностями появятся и в фантастической комедии «Граница миров». Главным камбэком года станет продолжение «Молодежки» с Владом Канопкой. Также на СТС вернутся Воронины в спин-оффе «Костя — Вера» с Екатериной Волковой и Георгием Дроновым. Поклонникам комедий подготовили новые эпизоды сериала «Мама будет против» с актерами «Уральских пельменей» и Эвелиной Бледанс. Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны с экшен-комедией «Кто быстрее?», а Роман Постовалов и Кирилл Зайцев предстанут в качестве полицейских на курорте в комедии «Солнце, море, два ствола». Кроме того, зрителей ожидают новые сезоны «Ивановых-Ивановых» и «Папиных дочек», «Плакса» Сергея Жукова, «Челюскин. Первые», «Между нами химия» и «Ландыши».

Среди шоу заявлены «Суперниндзя», экстремальное реалити «В темноте» с ведущим Сергеем Буруновым, телеигра «Кто тут жулик?» с Антоном Шастуном и пародийное «Шоу из шоу» с Арсением Поповым и тем же Шастуном. Днем на СТС будут выходить проекты «ПроСТО кухня» и «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем и «Кто круче всех?» с Александром Роговым.
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персоны
Оксана АкиньшинаАлександр АкоповАнарЕлизавета АрзамасоваАнна БанщиковаЕлена БирюковаЭвелина БлёдансСергей БуруновЕкатерина ВилковаЕкатерина Волкова (II)Георгий ДроновСергей Жуков (II)Ника ЖуковаВладимир ЗайцевКирилл ЗайцевВладислав КанопкаМария КиселеваАнна Котова (II)Владимир МаркониАлександр Метёлкин (II)Дмитрий НагиевНикита ПанфиловАня ПокровАрсений ПоповРоман ПостоваловАлександр РоговАнна СнаткинаАнтон ФедотовДмитрий ЧеботарёвАнтон Шастун
фильмы
ВорониныГраница МировИвановы-ИвановыКостя - ВераКто быстрее?ЛандышиМама будет против-2Между нами химияМолодёжка. Новая сменаНаследники. Дар кровиПапины дочкиПлаксаСолнце, море, два стволаЧелюскин. Первые

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