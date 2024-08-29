Илья Учитель снимет для Иви байопик про Пушкина

Режиссер Илья Учитель
приступил к работе над байопиком Иви «Выстрел
», который приоткроет зрителю стороны жизни великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, остающиеся обычно за рамками осмысления его личности и творчества. В основу сериала легла идея передать импульс и мотивацию поступков, повлиявших на судьбу гения, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Император был убежден, что мир устроен так, что будущее нам неведомо: мы не можем знать, что нам выпадет. Пушкин же верил, что будущее предопределено. Поэтому в его стихах были предвестья: он умрет, ему поставят памятник, зимний дворец сгорит — он предрекал это еще в 1829 году. Когда восемь лет спустя Зимний полыхал, Пушкина уже не было в живых. Император вызвал военного следователя Галахова на пожар. Не потому, что рук не хватало, а потому что решил наконец наказать всех виновников гибели поэта. Только так можно было
успокоить общество, поставив в деле точку. Галахов составил список участников дуэльного заговора: от отвергнутых женщин и опасных соперников до старого отца и прекрасной супруги.
Производством «Выстрела» займется киностудия «Рок», генеральным продюсером выступит Алексей Учитель
, сценаристом — Ариф Алиев
, а оператором — Морад Абдель-Фаттах
. По словам заместителя генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Ивана Гринина, для сервиса «"Выстрел" станет первым сериалом собственного производства в биографическом жанре. Уже на этапе сценария мы видим, что эта история окажется неожиданной и интересной для зрителя, так как откроет жизнь Александра Сергеевича Пушкина с тех сторон, с которых ранее ее не видели. У "руля" проекта режиссер Илья Учитель и продюсер Алексей Учитель, а значит, нас ждет яркая и глубокая история на экранах».
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