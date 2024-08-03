Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю

3 августа
2024 год

Новости кино >>
3 августа 2024
Акулы гуляют по городу, аптекари расследуют демонические заговоры, а школьницы балуются с нижним бельем. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о долгожданной премьере «Спирали» Дзюндзи Ито или о душевном «Позитивном негативном рыбаке»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Маттсон Томлин, сценарист «Терминатора Зеро», возьмет на себя обязанности шоураннера в аниме-сериале «БРСРКР» по комиксу Киану Ривза и Мэтта Киндта.

🔘 Фанатов «Мононокэ» ждет не один новый фильм, а целая трилогия. Вторая часть — с подзаголовком «Огненная крыса» — отправится в японский прокат 14 марта следующего года, а триквел пока на стадии планирования.

🔘 Во вселенной «Военной хроники маленькой девочки» пополнение: буквально на прошлой неделе появился манга — сборник коротких историй, которые изначально печатались в журнале Comp Ace.

🔘 «Туалетный мальчик Ханако» от студии LercheКласс убийц», «Дарованный») вернется со вторым сезоном в январе 2025-го, а 7 октября текущего года появится продолжение «Ханако, призрака с внеклассными историями» — сборника приключений с десятиминутными эпизодами.

🔘 Маленькую акулу ждут большие прогулки: Kadokawa анонсировала полнометражный фильм про кавайную хрящевую рыбку. Подробностями издательство не балует, но горькую пилюлю подсластит тизер:


🔘 То же издательство уже со Square Enix анонсировало экранизацию манги Юити Хиираги «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ». В грядущем ромкоме юноша узнает секрет супершкольницы Таканэ Такаминэ: оказывается, все успехи девушки объясняются волшебными трусиками. Снимая их, она может исправить любую ошибку из прошлого. Все подробности о фестивале фан-сервиса пока недоступны для глаз.

🔘 Молодая паназиатская компания Through the Lens Entertainment совместно с Fangoria StudiosВетераны зарубежных войн») собирается экранизировать сразу два произведения мастера хоррор-манги Дзюндзи Ито: «Кровососущая тьма» и «Тайны дома с привидениями».

🔘 Хидэаки Анно отменяет ближайшие события, встречи и появления в высшем свете из-за травмы: создатель «Евангелиона» госпитализирован в связи с открытым переломом ноги.

🔘 14 апреля не стало сэйю Кэйко Ямамото — официальное заявление отложили по просьбе семьи. Актриса озвучания начала карьеру в 1970-х — и подарила голос Амазон из «Ван-Писа», Восточной Кайо из «Драконьего Жемчуга Зет», Чоромацу Масуно из «Осомацу-сан», Патабабе из «Я, Паталлиро» и другим персонажам.

Читать «Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов

Сезон суда


Netflix выпустил новый трейлер «Терминатора Зеро» (ниже ролик можно посмотреть с русскими субтитрами). Премьера всех восьми эпизодов первого аниме во франшизе состоится 29 августа. Ученый Мальком Ли разрабатывает альтернативную систему ИИ Kokoro, которая сможет противостоять Skynet и предотвратить её восстание. Программиста и его семью преследует неизвестный киборг-убийца, а на помощь спешит отважная Эйко — представительница сопротивления из будущего.


Предыдущий ролик и состав актеров озвучивания на английском языке можно посмотреть тут, а японские голоса персонажам подарят:

Эйко — Тоа Юкинари (Роза Алеон из «Птичьего крыла: Истории гольфисток»).
Терминатор — Ясухиро Мамия (Магма из «Доктора Стоуна»).
Малкольм — Юя Утида (Галгали из «Человека-бензопилы»).
Кокоро — Ацуми Танэдзаки (титульная эльфийка из «Провожающей в последний путь Фрирен»).

Читать «Плутон» — философский научно-фантастический детектив о роботах и людях
НЕЖИТИ ВРЕМЯ, А НЕУДАЧЕ — ЧАС

Часовой спецвыпуск популярного аниме «Нежить и Неудача» покажут зимой 2025 года. Информация подтверждается коротким тизером, опубликованным на официальном сайте 1 августа — в день встречи Фуко и Энди, главных героев одноименной манги Ёсифуми Тодзуки. Первый сезон поставил Юки ЯсэИстории подделок», «Дюрарара!!») на студии David ProductionКлетки за работой», «Несносные пришельцы»), а вышел он осенью 2023-го и длился два кура подряд.


Фуко Идзумо обладает необычной способностью: всех, к кому она прикасается, ждут несчастье или даже смерть. Из-за этого девушка избегает людей и винит себя в гибели родителей. Решив уйти из жизни после завершения любимой манги, она отправляется на мост над железнодорожными путями, где встречает бессмертного парня Энди, мечтающего о вечном покое. Колоритную парочку озвучили Моэ Кахара (Хасу из сериала «В сердце куноити Цубаки») и Юити Накамура (Макс из «Однушки лорда демонов и героя»).

Читать «Предсмертный список зомби» — комедия о борьбе с выгоранием при помощи Апокалипсиса

Я — Легенда


Мрачная история Микихисы Кониси «Лепестки реинкарнации» наконец-то получит аниме-адаптацию. Анонс сопровождается выпуском специального видеоролика, который посвящен десятилетнему юбилею оригинальной манги. Успех серии подтверждается внушительным тиражом: более трех миллионов экземпляров на сегодняшний день. Выход заключительного, 20-го тома запланирован на 7 августа.


Всё детство родители сравнивали Тою Сэндзи с великолепным старшим братом. Приобретя гремучую смесь комплексов, юноша пытается доказать, что хоть в чем-то он лучший. Одноклассница и гениальная фехтовальщица Хайто Ле Баффет делится секретом: чтобы использовать таланты из прошлых жизней, нужно пройти ритуал призыва Ветви реинкарнации, взрезав плоть мистическим артефактом. Получив способности легендарного японского героя-разбойника и мастера ниндзюцу Исикавы Гоэмона, Тоя присоединяется к Хайто и группе «вернувшихся».

Читать Легендарный фехтовальщик Мусаси Миямото против зомби в сериале «Онимуся»

Не на того напали


Анонсированный в мае сериал «Дни Сакамото» по манге Юто Судзуки выкатил серию персонажных трейлеров (смотрите ниже и тут). Аниме, над которым трудится студия TMS EntertainmentМоя малышка», «Очень приятно, Бог»), выйдет в январе следующего года.


Бывший безжалостный наемник, а ныне заботливый муж и отец говорит голосом сэйю Томокадзу Сугиты (Алистер Кроули из «Фарса убитой нежити»). Вместе с ним над озвучиванием работают:

Син Асакура — Нобунага Симадзаки (Хаято Суо из «Ветролома»).
Сяотань Лу — Аянэ Сакура (Лалл из «Избрания божества»).
Аой Сакамото — Нао Тояма (Сибилла из «Шпионского класса»).
Хана Сакамото — Хина Кино (Рисю из «Монолога фармацевта»).
Хэйсукэ Масимо — Рёта Судзуки (братья Ванима из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).


Также по случаю выхода 18 тома манги показали игровой ролик. Действие короткометражки происходит в альтернативной вселенной магазина Сакамото и несколько отличается от оригинального сюжета. В главной роли — каскадер Саори ИдзаваБродяга Кэнсин: Начало», «Джон Уик 4», «Алиса в Пограничье»).

Читать «Папаши-дружбаны» — комедия о киллерах, непригодных для воспитания ребенка
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ЛИНЕЙКЕ

В первый зимний месяц 2025-го выйдет и экранизация романтической манги Маю Мураты «Сладкий лимонад». Над сериалом студии J.C.StaffПовар-боец Сома», «Путь домохозяина») работают: режиссер Хироси НисикиориТриган: Ураган», «Индекс волшебства»), сценаристка Акико ВабаБездомный Бог», «Хисонэ и Масотан»), чардиз Манами ТанакаСказка о сахарном яблоке») и композитор Акира КосэмураСиний оркестр»).


В первую же неделю в новой школе на застенчивую и нелюдимую Уку Исимори вылили целую бутылку цитрусовой газировки. И не кто-нибудь, а Кай Миура — самый популярный парень в классе. Несмотря на инцидент, ребята все же находят общий язык и неловкое знакомство перерастает во что-то большее. Сэйю Кая — Сёго Яно (Рэо Маруяма из «Парадокса в прямом эфире»), а роль интровертки Уки досталась Кане Итиносэ (Сулетта Меркьюри из «Ведьмы с Меркурия»).

Читать «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
БОНУС: Открытие скульптуры/мурала Funsui Kozo («Мальчик-фонтан») от создателя «Невероятных приключений ДжоДжо» Хирохико Араки. Произведение (первое в своем роде для мангаки) достигает двух метров в диаметре и располагается на первом этаже офисного комплекса Inogate OSAKA — прямо над западным выходом местного железнодорожного вокзала. Местонахождение и название арт-объекта выбраны неслучайно: творение Араки отсылает к одноименному скульптурному фонтану, стоявшему рядом с вокзалом на протяжение 103 лет и ставшему достопримечательностью Осаки. Фанаты «ДжоДжо» также без труда распознают семь стандов, изображенных вокруг мальчика.

Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как создавался суперзлодейский исекай «Отряд самоубийц из другого мира» или какие еще произведения о разумных роботах стоит посмотреть.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мрачные карты Таро: «Избрание божества» — необычное аниме по замыслу культового геймдизайнера
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии
Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы
«Моя малышка» — исцеляющая история, изменившая индустрии манги и аниме
Поворот не туда: «Клетки за работой» объясняют, как устроен организм
Поиск по меткам
David ProductionJ.C. StaffLercheNetflixTMS EntertainmentАнимацияаниме
персоны
Хидэаки АнноКана ИтиносэДзюндзи ИтоХина КиноКиану РивзАянэ СакураТомокадзу СугитаАцуми ТанэдзакиМаттсон Томлин
фильмы
Алиса в ПограничьеБездомный богБёрди винг: История гольфистокБродяга Кэнсин: НачалоВ сердце куноити ЦубакиВан-ПисВетераны зарубежных войнВетроломВоенная хроника маленькой девочки: Сага о злой ТанеДарованныйДжон Уик 4Дни СакамотоДоктор СтоунДраконий жемчуг ЗетДюрарара!!ЕвангелионИзбрание божестваИндекс волшебстваИстории подделокКласс убийцКлетки за работой!Кулинарные поединкиМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияМонолог фармацевтаМононокэ: ЗонтикМоя малышкаНевероятные приключения ДжоДжоНежити не повезлоНесносные пришельцыОднушка лорда демонов и герояОсомацу-санОчень приятно, БогПарадокс в прямом эфиреПаталлиро! Проект СтардастПровожающая в последний путь ФриренПрогулки маленькой акулыПуть домохозяинаСиний оркестрСиняя тюрьма: Блю ЛокСказка о сахарном яблокеТерминаторТерминатор ЗероТриган: БегствоТуалетный мальчик ХанакоФарс из убийства девушки-нежитиХанако, призрак с внеклассными историямиХисонэ и МасоЧеловек-бензопилаШпионский класс

фотографии >>
Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Гилинов
2 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Гилинов.
Людмила Приходько
1 августа ушла из жизни актриса Людмила Приходько.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Иван Кокорин
Артём Крылов
Борис Руднев
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Сергей Ярмолюк
Долорес Дель Рио
Матьё Кассовитц
Эванджелин Лилли
Джон Си МакГинли
Марк Стронг
Ламбер Уилсон
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Очень странные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Финляндия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен