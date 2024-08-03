Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю

Акулы гуляют по городу, аптекари расследуют демонические заговоры, а школьницы балуются с нижним бельем. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о долгожданной
премьере «Спирали
» Дзюндзи Ито
или о душевном
«Позитивном негативном рыбаке
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Маттсон Томлин
, сценарист «Терминатора Зеро
», возьмет на себя обязанности шоураннера в аниме-сериале «БРСРКР
» по комиксу Киану Ривза
и Мэтта Киндта
.
🔘 Фанатов «Мононокэ
» ждет не один новый фильм, а целая трилогия. Вторая часть — с подзаголовком «Огненная крыса
» — отправится в японский прокат 14 марта следующего года, а триквел пока на стадии планирования.
🔘 Во вселенной «Военной хроники маленькой девочки
» пополнение: буквально на прошлой неделе появился манга — сборник коротких историй, которые изначально печатались в журнале Comp Ace
.
🔘 «Туалетный мальчик Ханако
» от студии Lerche
(«Класс убийц
», «Дарованный
») вернется со вторым сезоном в январе 2025-го, а 7 октября текущего года появится продолжение «Ханако, призрака с внеклассными историями
» — сборника приключений с десятиминутными эпизодами.
🔘 Маленькую акулу
ждут большие прогулки: Kadokawa
анонсировала полнометражный фильм про кавайную хрящевую рыбку. Подробностями издательство не балует, но горькую пилюлю подсластит тизер:
🔘 То же издательство уже со Square Enix
анонсировало экранизацию манги Юити Хиираги
«Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ
». В грядущем ромкоме юноша узнает секрет супершкольницы Таканэ Такаминэ: оказывается, все успехи девушки объясняются волшебными трусиками. Снимая их, она может исправить любую ошибку из прошлого. Все подробности о фестивале фан-сервиса пока недоступны для глаз.
🔘 Молодая паназиатская компания Through the Lens Entertainment
совместно с Fangoria Studios
(«Ветераны зарубежных войн
») собирается экранизировать сразу два произведения мастера
хоррор-манги Дзюндзи Ито
: «Кровососущая тьма
» и «Тайны дома с привидениями
».
🔘 Хидэаки Анно
отменяет ближайшие события, встречи и появления в высшем свете из-за травмы: создатель «Евангелиона
» госпитализирован в связи с открытым переломом ноги.
🔘 14 апреля не стало сэйю Кэйко Ямамото
— официальное заявление отложили по просьбе семьи. Актриса озвучания начала карьеру в 1970-х — и подарила голос Амазон из «Ван-Писа
», Восточной Кайо из «Драконьего Жемчуга Зет
», Чоромацу Масуно из «Осомацу-сан
», Патабабе из «Я, Паталлиро
» и другим персонажам.
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«Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов
Сезон суда
Netflix
выпустил новый трейлер «Терминатора Зеро
» (ниже ролик можно посмотреть с русскими субтитрами). Премьера всех восьми эпизодов первого аниме во франшизе
состоится 29 августа. Ученый Мальком Ли
разрабатывает альтернативную систему ИИ Kokoro
, которая сможет противостоять Skynet и предотвратить её восстание. Программиста и его семью преследует неизвестный киборг-убийца
, а на помощь спешит отважная Эйко
— представительница сопротивления из будущего.
Предыдущий ролик и состав актеров озвучивания на английском языке можно посмотреть тут
, а японские голоса персонажам подарят:
Эйко — Тоа Юкинари
(Роза Алеон
из «Птичьего крыла: Истории гольфисток
»).
Терминатор — Ясухиро Мамия (Магма
из «Доктора Стоуна
»).
Малкольм — Юя Утида
(Галгали
из «Человека-бензопилы
»).
Кокоро — Ацуми Танэдзаки
(титульная эльфийка
из «Провожающей в последний путь Фрирен
»).
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«Плутон» — философский научно-фантастический детектив о роботах и людях
НЕЖИТИ ВРЕМЯ, А НЕУДАЧЕ — ЧАС
Часовой спецвыпуск популярного аниме «Нежить и Неудача
» покажут зимой 2025 года. Информация подтверждается коротким тизером, опубликованным на официальном сайте 1 августа — в день встречи Фуко
и Энди
, главных героев одноименной манги Ёсифуми Тодзуки
. Первый сезон поставил Юки Ясэ
(«Истории подделок
», «Дюрарара!!
») на студии David Production
(«Клетки за работой
», «Несносные пришельцы
»), а вышел он осенью 2023-го и длился два кура подряд.
Фуко Идзумо обладает необычной способностью: всех, к кому она прикасается, ждут несчастье или даже смерть. Из-за этого девушка избегает людей и винит себя в гибели родителей. Решив уйти из жизни после завершения любимой манги, она отправляется на мост над железнодорожными путями, где встречает бессмертного парня Энди, мечтающего о вечном покое. Колоритную парочку озвучили Моэ Кахара
(Хасу из сериала «В сердце куноити Цубаки
») и Юити Накамура
(Макс
из «Однушки лорда демонов и героя
»).
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«Предсмертный список зомби» — комедия о борьбе с выгоранием при помощи Апокалипсиса
Я — Легенда
Мрачная история Микихисы Кониси
«Лепестки реинкарнации
» наконец-то получит аниме-адаптацию. Анонс сопровождается выпуском специального видеоролика, который посвящен десятилетнему юбилею оригинальной манги. Успех серии подтверждается внушительным тиражом: более трех миллионов экземпляров на сегодняшний день. Выход заключительного, 20-го тома запланирован на 7 августа.
Всё детство родители сравнивали Тою Сэндзи с великолепным старшим братом. Приобретя гремучую смесь комплексов, юноша пытается доказать, что хоть в чем-то он лучший. Одноклассница и гениальная фехтовальщица Хайто Ле Баффет делится секретом: чтобы использовать таланты из прошлых жизней, нужно пройти ритуал призыва Ветви реинкарнации, взрезав плоть мистическим артефактом. Получив способности легендарного японского героя-разбойника и мастера ниндзюцу Исикавы Гоэмона, Тоя присоединяется к Хайто и группе «вернувшихся».
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Легендарный фехтовальщик Мусаси Миямото против зомби в сериале «Онимуся»
Не на того напали
Анонсированный
в мае сериал «Дни Сакамото
» по манге Юто Судзуки
выкатил серию персонажных трейлеров (смотрите ниже и тут
). Аниме, над которым трудится студия TMS Entertainment
(«Моя малышка
», «Очень приятно, Бог
»), выйдет в январе следующего года.
Бывший безжалостный наемник, а ныне заботливый муж и отец говорит голосом сэйю Томокадзу Сугиты
(Алистер Кроули
из «Фарса убитой нежити
»). Вместе с ним над озвучиванием работают:
Син Асакура — Нобунага Симадзаки
(Хаято Суо
из «Ветролома
»).
Сяотань Лу — Аянэ Сакура
(Лалл
из «Избрания божества
»).
Аой Сакамото — Нао Тояма
(Сибилла
из «Шпионского класса
»).
Хана Сакамото — Хина Кино
(Рисю
из «Монолога фармацевта
»).
Хэйсукэ Масимо — Рёта Судзуки
(братья Ванима
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Также по случаю выхода 18 тома манги показали игровой ролик. Действие короткометражки происходит в альтернативной вселенной магазина Сакамото и несколько отличается от оригинального сюжета. В главной роли — каскадер Саори Идзава
(«Бродяга Кэнсин: Начало
», «Джон Уик 4
», «Алиса в Пограничье
»).
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«Папаши-дружбаны» — комедия о киллерах, непригодных для воспитания ребенка
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ЛИНЕЙКЕ
В первый зимний месяц 2025-го выйдет и экранизация романтической манги Маю Мураты
«Сладкий лимонад
». Над сериалом студии J.C.Staff
(«Повар-боец Сома
», «Путь домохозяина
») работают: режиссер Хироси Нисикиори
(«Триган: Ураган
», «Индекс волшебства
»), сценаристка Акико Ваба
(«Бездомный Бог
», «Хисонэ и Масотан
»), чардиз Манами Танака
(«Сказка о сахарном яблоке
») и композитор Акира Косэмура
(«Синий оркестр
»).
В первую же неделю в новой школе на застенчивую и нелюдимую Уку Исимори вылили целую бутылку цитрусовой газировки. И не кто-нибудь, а Кай Миура — самый популярный парень в классе. Несмотря на инцидент, ребята все же находят общий язык и неловкое знакомство перерастает во что-то большее. Сэйю Кая — Сёго Яно
(Рэо Маруяма из «Парадокса в прямом эфире
»), а роль интровертки Уки досталась Кане Итиносэ
(Сулетта Меркьюри
из «Ведьмы с Меркурия
»).
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«Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
БОНУС
: Открытие скульптуры/мурала Funsui Kozo
(«Мальчик-фонтан») от создателя «Невероятных приключений ДжоДжо
» Хирохико Араки
. Произведение (первое в своем роде для мангаки
) достигает двух метров в диаметре и располагается на первом этаже офисного комплекса Inogate OSAKA
— прямо над западным выходом местного железнодорожного вокзала. Местонахождение и название арт-объекта выбраны неслучайно: творение Араки отсылает к одноименному скульптурному фонтану, стоявшему рядом с вокзалом на протяжение 103 лет и ставшему достопримечательностью Осаки. Фанаты «ДжоДжо» также без труда распознают семь стандов, изображенных вокруг мальчика.
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