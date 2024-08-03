Людмила Свитова и Катерина Волк сыграли сестер в мелодраме «На двоих не делится»

«Поучительных ситуаций в картине много, начиная с непростых отношений в семье, заканчивая элементарными жизненными принципами: быть честным с самим собой и с близкими. Также поднята очень острая проблема – похищение детей. Кажется, современные родители лишены понимания, как правильно поступать в подобных случаях. Надеюсь, наша история будет уроком для тех, кто попал в такую ситуацию», — говорит Катерина Волк.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрителям поведают о совершенно разных по характеру родных сестрах Лиде и Маше Сойкиных. Боевая и самостоятельная Лида замужем, воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием, а у скромной Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает ее в криминал – они похищают Варю в расчете на выкуп от богатенькой Лиды. Похищение ребенка вскрывает клубок семейных тайн, который начинает развязывается драматично и непредсказуемо, обнажая неприглядную истину. Сестрам придется пройти непростой путь, чтобы спасти девочку, понять и принять друг друга.
«Я всегда радуюсь, когда у меня появляются такие роли, как Лида. Характерные роли – это подарки. Они знакомят меня с другой собой: наглой, смешной, коварной, дерзкой», — поделилась Людмила Свитова.
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