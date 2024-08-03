Третий сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 5 августа

Пятый канал 5 августа в 22.15 начнет премьерный показ 24-серийного детектива «Филин-3», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
Зритель вновь встретится с талантливым хирургом Алексеем Филипповым. Он успевает не только работать в отделении травматологии, но и помогать полиции в расследованиях особо запутанных преступлений. Удается это ему исключительно из-за того, что в сутках ему доступны все 24 часа.
«Конечно, все начиналось очень робко. Для меня было непонятно, как сделать человека, который не спит десять лет. Мне посчастливилось наделить персонажа практически всеми своими увлечениями. Их десять. К тому же этот проект настолько закалил, что меня теперь не напугать никакими медицинскими терминами и текстами в десятки страниц», — рассказал исполнитель главной роли Данила Якушев.
фото: пресс-служба Пятого канала
В третьем сезоне тяга к загадкам сыграла с Филином злую шутку. Его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в виновности доктора, ведь на него указывают все улики. Даже влюбленная в Алексея Геннадьевича оперативник Громова предполагает, что он мог убить, находясь в анабиозе из-за недостатка сна. Доктору пришлось раскрыть ей тайну о своих особенностях. И теперь Филину ничего не остается, как самостоятельно найти настоящего преступника.
«Интересно наблюдать, как меняется, развивается и раскрывается моя героиня, как ведет себя в любовной истории. Мне бы хотелось так же быстро принимать решения, как Громова, и быть такой же бесстрашной, боевой, смелой. Я более мягкая в жизни», — поведала о своем персонаже Екатерина Рябова.
фото: пресс-служба Пятого канала
Тем временем в больнице кипит своя жизнь. Главврач Шипилов воюет с первым замом, а по совместительству бывшей женой, Кузнецовой. Черных с переменным успехом пытается состояться как врач, найти себе постоянную девушку и вообще — повзрослеть. Главная медсестра Захарова решила пересмотреть свое отношение к бывшему супругу Козину и даже согласилась на свидание. Во время этой романтической встречи они станут свидетелями преступления.
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