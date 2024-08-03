Закончились съемки «Супермена» Джеймса Ганна

Завершились съемки нового «Супермена
», который Джеймс Ганн
создает для студии DC Studios. Об этом сообщает Variety
.
«Готово! Боже, благослови актеров и съемочную группу, чья преданность делу, креативность и упорный труд воплотили этот проект в жизнь. Мне захотелось снять фильм о хорошем парне в мире, который не всегда хорош. Доброе отношение, чуткость и отзывчивость, которые ежедневно окружали меня на съемочной площадке, давали мне силы продолжать двигаться вперед, каким бы измученным я себя порой не ощущал. Спасибо вам всем от всего сердца. Для меня это большая честь. Целью был "Супермен", и в нашем путешествии были тяжелый труд, веселье, эмоции, идеи и магия кино, которыми мы делились друг с другом на съемочной площадке. И за это я навеки буду благодарен вам», —
говорится в заявлении Ганна.
Титульная роль в картине закреплена за Дэвидом Коренсветом
. Компанию ему составят Рэйчел Броснахэн
в качестве Лоис Лэйн, Николас Холт
в образе Лекса Лютора, Нэйтан Филлион
в роли Зеленого Фонаря, Изабела Монер
как Девушка-ястреб и другие актеры. В эпизоде также появится Уилл Рив, младший сын Кристофера Рива
. Релиз намечен на 11 июля 2025-го.
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