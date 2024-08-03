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Ведущая фермерского блога Энн Хэтэуэй попадет во времена Дикого Запада

3 августа
2024 год

Новости кино >>
3 августа 2024
Энн Хэтэуэй возглавит экранизацию романа Каро Клэр Берк «Былое» (Yesteryear) от студии Amazon MGM, уверяет Deadline.

Ведущая фермерского блога Энн Хэтэуэй попадет во времена Дикого Запада
фото: deadline.com

Это история Натали — ведущей популярного блога, посвященного жизни на ферме, воспитанию шестерых детей и прекрасному мужу-республиканцу. Однажды по утру героиня обнаруживает, что на дворе 1805 год, а ее родные похожи на людей, оставшихся в будущем. Ей нужно как-то вернуться в наши дни, а для этого все средства хороши.

Зрителей ожидает смесь «Степфордских жен», «Черного зеркала», ленты «Оставить мир позади» и произведений Маргарет Этвуд. Хэтэуэй сама спродюсирует адаптацию. Режиссерское кресло недолгое время прочили Элизабет Бэнкс.
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