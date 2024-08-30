Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»

30 августа
2024 год

Новости кино >>
30 августа 2024
Эхо фестивалей «Короче», «Пилот» и Realist состоялось в Москве в рамках Московской международной недели кино (ММНК). Жители и гости столицы смогли на несколько дней окунуться в атмосферу настоящего кинофестиваля: посмотреть эксклюзивные премьеры, послушать питчинги молодых кинематографистов, узнать, как пройти кастинг в сериал и пообщаться со звездами и создателями картин, сообщает пресс-служба мероприятия.

Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
фото: пресс-служба фестивалей

25 августа на «Эхе фестиваля «Короче» зрители увидели знаковые короткометражки последних лет, а также смогли одними из первых, одновременно с гостями фестиваля в Калининграде, посмотреть специальную конкурсную программу «Короче. Звезды», где собраны короткометражки с известными актерами, а также пообщаться с их создателями. Еще одним событием дня стала «Битва киношкол», в рамках которой ведущие московские киношколы представили лучшие работы своих студентов и рассказали об особенностях своих обучающих программ. По итогам зрительского голосования победил Институт Кино НИУ ВШЭ. Также на «Эхе фестиваля «Короче» прошел питчинг, участники которого представляли идеи своих будущих короткометражных проектов. Их оценивали продюсер Тамара Богданова, актер Кузьма Котрелев, режиссер Сергей Филатов, актриса и режиссер Полина Лазарева, креативный продюсер компании 1-2-3 Production Андрей Смиян. Жюри проголосовало за мюзикл Елизаветы Берновой «Новогодний экспресс». Также отдельный приз вручался по итогам зрительского голосования, в котором одержал победу проект «Благодетели» Алексея Кононова-Панина и Елизаветы Трофимовой. Оба проекта получили денежный приз на их реализацию.

Вечером все гости смогли окунуться в мир кино, приняв участие в Церемонии закрытия XII фестиваля «Короче», которая в этот момент проходила в Калининграде. Благодаря прямой трансляции они смогли посмотреть саму церемонию и первыми узнать победителей киносмотра в этом году.

Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
фото: пресс-служба фестивалей

26 августа гости познакомились с форматом короткого интернет-контента в рамках «Эха фестиваля Realist». Это первый и единственный в России фестиваль веб-сериалов, именно благодаря ему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета. На «Эхе» была представлена презентация обновленного формата фестиваля Realist, который со следующего года будет охватывать все новые аудиовизуальные форматы, – веб-сериалы, скринлайф, киносторис, художественный пользовательский контент. Организаторы заявили, что смотр пройдет летом следующего года.

Все посетители мероприятия увидели популярные веб-проекты, открытые фестивалем в разные годы, которые представили их создатели, а известные блогеры и креаторы поделились опытом, как пользовательский контент открыл им путь в киноиндустрию. Актер Владимир Канухин рассказал о создании одного из самых успешных российских веб-сериалов «Миллионер из Балашихи» и секрете его популярности, о пути от любительского видео до второго сезона на крупной платформе рассказал автор суперпопулярного проекта «Кибердеревня» Сергей Васильев, блогер Милана Хаметова и продюсер Андрей Липов поговорили об успехе фильма «Не одна дома». Глава гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских провела мастер-класс о том, как пройти кастинг в сериал. После подробного рассказа Маргарита на примерах показала, как правильно записать киновизитку, и предложила зрителям попробовать свои силы. Мастер-класс был очень интересен зрителям, и после состоялась дискуссия о тонкостях работы кастинг-директоров и создателей картин.

Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
фото: пресс-служба фестивалей

Завершилось «Эхо Realist» премьерой одного из самых ожидаемых сериалов — скетчкома с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец «Демис и Марина» от ТНТ и «Комеди Клаб продакшн».

28 августа состоялось «Эхо фестиваля «Пилот». Это главный смотр российских сериалов, который ежегодно проходит в Иваново и определяет тренды нового сериального сезона. Гости «Эха» увидели новинки комедийных проектов, участвовавших в фестивале – «Мастодонт», «Убойный отпуск» и «Она такая классная», а также социально значимые сериалы, которые поднимают наиболее актуальные проблемы – «Вам звонят из банка» и «Нефть». В рамках эха «Пилота» прошла зрительская премьера уникального документального сериала «Киборг», рассказывающего о людях, лишившихся конечностей, но научившихся жить дальше благодаря установке протезов и силе духа. Сериал представили его герои Евгений Смирнов, Максим Емец, Елена Мезенцова, Александр Кусакин и продюсеры проекта Маргарита Литвинова, Людмила Арланова.

Вместе со зрителями и звездами кино прошла открытая дискуссия о новом герое современных сериалов на основе представленных результатов исследования компании Wanta Group, какого героя ждет зритель сегодня, какие жанры предпочитает. Тема вызвала живой интерес среди участников и большое количество вопросов, что время дискуссии пришлось продлить. В рамках «Эха «Пилота» прошел питчинг идей будущих сериалов, победителей в котором выбирали зрители и профессиональное жюри — актриса Софья Лебедева, продюсер Макар Кожухов, продюсер Катерина Михайлова, главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина. Жюри проголосовало за проект «Каково быть летучей мышью» Ларисы Кремневой, а зрители выбрали «Многое получается» Кирилла Алехина. Они получили денежные призы на создание проекта.

Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
фото: пресс-служба фестивалей

Завершилось «Эхо «Пилота»» премьерным показом одного из самых ожидаемых сериалов осени — скандальной драмы «Дайте шоу!» онлайн-кинотеатра Иви. Главную роль в проекте исполнил Милош Бикович. Сериал основан на опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу и расскажет о том, что творится за нарядным фасадом жизни звезд. Картину представил директор по бренду и контентному маркетингу Иви Ренат Шаяхметов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Такие дела: безумцы, экологи и зверушки-мстители на фестивале «Короче»-2024
XII фестиваль «Короче» объявил победителей
«Чистый лист»: Девочка и Танк
«Жар-птица»: Экзамен по красоте
На Московской международной неделе кино пройдет Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»
На фестивале «Пилот» прошли презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»
Поиск по меткам
Realist Web FestКорочеПилот
персоны
Кирилл АлёхинЕлизавета БерноваМилош БиковичТамара Богданова (II)Сергей Васильев (XVII)Владимир КанухинДемис КарибидисМакар КожуховКузьма КотрелёвМарина КравецПолина ЛазареваСофья ЛебедеваМаргарита Ленских (II)Андрей ЛиповКатерина МихайловаЕвгений Смирнов (VIII)Андрей СмиянСергей Филатов (II)Милана Хаметова
фильмы
Дайте шоу!Демис и МаринаКибердеревняКиборгМастодонтМиллионер из БалашихиНе одна домаНефтьОна такая класснаяУбойный отпуск

анонс

Скорбим

Виктория Евсеева
28 августа ушла из жизни сценарист Виктория Евсеева.
Евгений Добровинский
27 августа ушёл из жизни художник Евгений Добровинский.
Алексей Шашин
26 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шашин.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Игорь Яцко
Марин Айрлэнд
Камерон Диас
Дэйвид Пэймер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Джессика Хэнвик
Элизабет Эшли
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram