Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»

Эхо фестивалей «Короче», «Пилот» и Realist состоялось в Москве в рамках Московской международной недели кино (ММНК). Жители и гости столицы смогли на несколько дней окунуться в атмосферу настоящего кинофестиваля: посмотреть эксклюзивные премьеры, послушать питчинги молодых кинематографистов, узнать, как пройти кастинг в сериал и пообщаться со звездами и создателями картин, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба фестивалей
25 августа на «Эхе фестиваля «Короче» зрители увидели знаковые короткометражки последних лет, а также смогли одними из первых, одновременно с гостями фестиваля в Калининграде, посмотреть специальную конкурсную программу «Короче. Звезды», где собраны короткометражки с известными актерами, а также пообщаться с их создателями. Еще одним событием дня стала «Битва киношкол», в рамках которой ведущие московские киношколы представили лучшие работы своих студентов и рассказали об особенностях своих обучающих программ. По итогам зрительского голосования победил Институт Кино НИУ ВШЭ. Также на «Эхе фестиваля «Короче» прошел питчинг, участники которого представляли идеи своих будущих короткометражных проектов. Их оценивали продюсер Тамара Богданова, актер Кузьма Котрелев, режиссер Сергей Филатов, актриса и режиссер Полина Лазарева, креативный продюсер компании 1-2-3 Production Андрей Смиян. Жюри проголосовало за мюзикл Елизаветы Берновой «Новогодний экспресс». Также отдельный приз вручался по итогам зрительского голосования, в котором одержал победу проект «Благодетели» Алексея Кононова-Панина и Елизаветы Трофимовой. Оба проекта получили денежный приз на их реализацию.
Вечером все гости смогли окунуться в мир кино, приняв участие в Церемонии закрытия XII фестиваля «Короче», которая в этот момент проходила в Калининграде. Благодаря прямой трансляции они смогли посмотреть саму церемонию и первыми узнать победителей киносмотра в этом году.
фото: пресс-служба фестивалей
26 августа гости познакомились с форматом короткого интернет-контента в рамках «Эха фестиваля Realist». Это первый и единственный в России фестиваль веб-сериалов, именно благодаря ему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета. На «Эхе» была представлена презентация обновленного формата фестиваля Realist, который со следующего года будет охватывать все новые аудиовизуальные форматы, – веб-сериалы, скринлайф, киносторис, художественный пользовательский контент. Организаторы заявили, что смотр пройдет летом следующего года.
Все посетители мероприятия увидели популярные веб-проекты, открытые фестивалем в разные годы, которые представили их создатели, а известные блогеры и креаторы поделились опытом, как пользовательский контент открыл им путь в киноиндустрию. Актер Владимир Канухин рассказал о создании одного из самых успешных российских веб-сериалов «Миллионер из Балашихи» и секрете его популярности, о пути от любительского видео до второго сезона на крупной платформе рассказал автор суперпопулярного проекта «Кибердеревня» Сергей Васильев, блогер Милана Хаметова и продюсер Андрей Липов поговорили об успехе фильма «Не одна дома». Глава гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских провела мастер-класс о том, как пройти кастинг в сериал. После подробного рассказа Маргарита на примерах показала, как правильно записать киновизитку, и предложила зрителям попробовать свои силы. Мастер-класс был очень интересен зрителям, и после состоялась дискуссия о тонкостях работы кастинг-директоров и создателей картин.
28 августа состоялось «Эхо фестиваля «Пилот». Это главный смотр российских сериалов, который ежегодно проходит в Иваново и определяет тренды нового сериального сезона. Гости «Эха» увидели новинки комедийных проектов, участвовавших в фестивале – «Мастодонт», «Убойный отпуск» и «Она такая классная», а также социально значимые сериалы, которые поднимают наиболее актуальные проблемы – «Вам звонят из банка» и «Нефть». В рамках эха «Пилота» прошла зрительская премьера уникального документального сериала «Киборг», рассказывающего о людях, лишившихся конечностей, но научившихся жить дальше благодаря установке протезов и силе духа. Сериал представили его герои Евгений Смирнов, Максим Емец, Елена Мезенцова, Александр Кусакин и продюсеры проекта Маргарита Литвинова, Людмила Арланова.
Вместе со зрителями и звездами кино прошла открытая дискуссия о новом герое современных сериалов на основе представленных результатов исследования компании Wanta Group, какого героя ждет зритель сегодня, какие жанры предпочитает. Тема вызвала живой интерес среди участников и большое количество вопросов, что время дискуссии пришлось продлить. В рамках «Эха «Пилота» прошел питчинг идей будущих сериалов, победителей в котором выбирали зрители и профессиональное жюри — актриса Софья Лебедева, продюсер Макар Кожухов, продюсер Катерина Михайлова, главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина. Жюри проголосовало за проект «Каково быть летучей мышью» Ларисы Кремневой, а зрители выбрали «Многое получается» Кирилла Алехина. Они получили денежные призы на создание проекта.
фото: пресс-служба фестивалей
Завершилось «Эхо «Пилота»» премьерным показом одного из самых ожидаемых сериалов осени — скандальной драмы «Дайте шоу!» онлайн-кинотеатра Иви. Главную роль в проекте исполнил Милош Бикович. Сериал основан на опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу и расскажет о том, что творится за нарядным фасадом жизни звезд. Картину представил директор по бренду и контентному маркетингу Иви Ренат Шаяхметов.
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