Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок

III Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте приема заявок. В 2024 году смотр пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и другие столичные кинозалы, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: соцсети фестиваля
К участию в конкурсной программе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2023-2024 годах. Картину необходимо прислать до 1 ноября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru. В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роли, а также лучшее визуальное решение.
В 2024 году организаторы приняли решение расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. В рамках фестиваля также пройдут форум московских киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино», посвященный московской школе авторского кино, специальная кинопрограмма «Зимний – детям», программа «Батальные шедевры "Мосфильма"» и еще ряд мероприятий. Программным директором фестиваля выступает кинопродюсер и киновед Наталья Мокрицкая, а генеральным продюсером значится Максим Королев. Конкурсная программа, состав жюри и площадки фестиваля будут объявлены в ноябре 2024 года.
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