Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок

30 августа
2024 год

Новости кино >>
30 августа 2024
III Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте приема заявок. В 2024 году смотр пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и другие столичные кинозалы, уточняет пресс-служба мероприятия.

Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок
фото: соцсети фестиваля

К участию в конкурсной программе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2023-2024 годах. Картину необходимо прислать до 1 ноября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru. В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роли, а также лучшее визуальное решение.

В 2024 году организаторы приняли решение расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. В рамках фестиваля также пройдут форум московских киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино», посвященный московской школе авторского кино, специальная кинопрограмма «Зимний – детям», программа «Батальные шедевры "Мосфильма"» и еще ряд мероприятий. Программным директором фестиваля выступает кинопродюсер и киновед Наталья Мокрицкая, а генеральным продюсером значится Максим Королев. Конкурсная программа, состав жюри и площадки фестиваля будут объявлены в ноябре 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зимние «Панические атаки»: лучший фильм Ивана И.Твердовского и решительный дебют Полины Цыгановой
«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний»
Поиск по меткам
Зимний
персоны
Максим КоролёвНаталья Мокрицкая

фотографии >>
Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок фотографии
Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктория Евсеева
28 августа ушла из жизни сценарист Виктория Евсеева.
Евгений Добровинский
27 августа ушёл из жизни художник Евгений Добровинский.
Алексей Шашин
26 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шашин.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Игорь Яцко
Марин Айрлэнд
Камерон Диас
Дэйвид Пэймер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Джессика Хэнвик
Элизабет Эшли
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен