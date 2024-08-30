Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек

В столице завершилась Московская международная неделя кино, в рамках которой состоялись деловые мероприятия с участием представителей 47 стран, свыше 370 кинопоказов, около 1500 лекций, мастер-классов, встреч с известными деятелями культуры, а также кастинги в отечественные фильмы и сериалы, сообщает пресс-служба ММНК.
фото: пресс-служба ММНК
К масштабному событию присоединились более 100 городских площадок в разных районах столицы. Гости посетили кинопоказы как в столичных кинотеатрах, так и в необычных местах – парках, музеях и даже спортивных комплексах и бассейнах. Так, на территории спорткомплекса «Акватория “ЗИЛ”» можно было увидеть китайские картины «Я помню» и «Шаг к мечте», азербайджанскую драму «Когда молчат стадионы», а также индийский боевик «Взрыв». В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом прошли показы индийских картин: комедии «Привет, пап» и «Вместе», драму «Заметки о жизни», а также боевик «Путь к дому тети», ставший лауреатом кинопремии Южной Индии Filmfare Awards South в номинации «Лучший фильм». На крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская» показали казахстанскую драмеди «Огонь» и узбекистанскую комедию «Да здравствует жена». В бассейне «Чайка» состоялся премьерный показ пятого эпизода сериала «Игры» об Олимпиаде-80.
Все желающие смогли стать участниками 160 лекций и мастер-классов. Перед гостями выступили актер Аристарх Венес, народный артист России Владимир Климов, композитор Анна Сулла, режиссер, актер и продюсер Данил Мотин, заслуженная артистка России Дарья Повереннова, актер Даниил Вершинин и другие. Кроме того, гости посетили 40 экскурсионных маршрутов по локациям съемок любимых фильмов, а также приняли участие в экскурсиях-спектаклях и аудиоэкскурсиях. О местах действия романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» рассказали на экскурсии «Полет Маргариты над Москвой», площадки фильма «Чувства Анны» представили на одноименной прогулке, а по району Чистых прудов провели экскурсию, посвященную культовому фильму «Покровские ворота». Свои двери для посетителей открыла Киностудия им. М. Горького – с гостями поделились техническими секретами киносъемок и работы художников по костюмам.
фото: пресс-служба ММНК
Кроме того, организаторы открытых кастингов приняли всех желающих испытать себя на настоящем отборе в кинопроекты. В Новопушкинском сквере прошли пробы для одной из ведущих стриминговых платформ, а на ВДНХ нашли четвероногого актера на главную роль в новом сезоне сериала «Мухтар». На открытый микрофон Гильдии кастинг-директоров и Гильдии актерских агентов зарегистрировалось 500 человек. Кастинг в сеть актерских агентств Алеси Вельяминовой посетили 550 человек. 100 сценаристов подали заявку на открытый питчинг Not alone production и 3.14 Синема. Каждый день на Биржевой площади для начинающих и профессиональных артистов театра и кино проходила запись видеовизиток и создание портфолио для кастингов. Свободных мест на запись не было – визитки и портфолио сделали 184 человека.
Всего партнерами Недели кино стали почти 500 организаций. Свыше 130 ресторанов и кафе по всему городу предлагали посетителям специальное меню по мотивам известных российских и зарубежных фильмов. В рамках ММНК прошло 9 тематических фестивалей: фестиваль документального контента стриминговых платформ Original + Doc, фестиваль уличного кино, фестиваль молодежного кино «Высоко», международный фестиваль «Дни короткометражного кино», фестиваль KONIK FILM FESTIVAL, эхо кинофестивалей Realist, «Пилот» и «Короче». Зрителям представили свыше 130 короткометражных и полнометражных отечественных фильмов и сериалов, таких как: «Надо снимать фильмы о любви» (фильм, созданный в копродукции России и Индии), семейное кино «Пираты галактики Барракуда», а также сериалы «Плевако», «Шеф» и «Карьеристки».
Отдельная программа была организована для детей и подростков. Свыше 1500 москвичей разных возрастов сделали свои видео-визитки на мобильных съемочных площадках, собрали профессиональное портфолио для настоящих кастингов, узнали о том, как развивать творческую инициативу с нуля и выстраивать работу в команде проекта. Почти 2 тысячи ребят приняли участие в лекциях и мастер-классах по сценическому искусству и встречах с артистами.
фото: пресс-служба ММНК
Столицу посетили более 130 делегатов из 47 стран мира, среди которых представители крупнейших зарубежных кинокомпаний и кластеров, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Всего в рамках деловой программы прошло свыше 30 круглых столов, панельных дискуссий и мастер-классов. Российским оригинальным медиапроектам с международным участием была посвящена дискуссия «Международные медиапроекты и лидеры общественного мнения», модератором которой выступила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. О перспективах российско-азиатского партнерства в сфере кино рассказали на сессии «Азия и Россия. Экшн-драма «Амура» как международный проект на стыке культур», участниками которого стали создатели сериала от KION, представители объединения «Гжель» и востоковеды. Генеральный директор, продюсер, основатель компании «Водород» Михаил Врубель обсудил с участниками дискуссии «Копродукция. Привлечение частных инвестиций & региональная и городская поддержка» механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Деталями специальных технических стандартов по видео и звуку, разработанных Кинопоиском, поделились на паблик токе «Production Lab. Киноиндустриальные стандарты работы».
К обсуждению способов развития мировой киноиндустрии присоединились специалисты из всех регионов мира – продюсеры, режиссеры, руководители некоммерческих и государственных организаций в сфере кино Китая, Индии и Ближнего Востока, Ирана, Латинской Америки и других стран.
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