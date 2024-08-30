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Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек

30 августа
2024 год

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30 августа 2024
В столице завершилась Московская международная неделя кино, в рамках которой состоялись деловые мероприятия с участием представителей 47 стран, свыше 370 кинопоказов, около 1500 лекций, мастер-классов, встреч с известными деятелями культуры, а также кастинги в отечественные фильмы и сериалы, сообщает пресс-служба ММНК.

Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек
фото: пресс-служба ММНК

К масштабному событию присоединились более 100 городских площадок в разных районах столицы. Гости посетили кинопоказы как в столичных кинотеатрах, так и в необычных местах – парках, музеях и даже спортивных комплексах и бассейнах. Так, на территории спорткомплекса «Акватория “ЗИЛ”» можно было увидеть китайские картины «Я помню» и «Шаг к мечте», азербайджанскую драму «Когда молчат стадионы», а также индийский боевик «Взрыв». В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом прошли показы индийских картин: комедии «Привет, пап» и «Вместе», драму «Заметки о жизни», а также боевик «Путь к дому тети», ставший лауреатом кинопремии Южной Индии Filmfare Awards South в номинации «Лучший фильм». На крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская» показали казахстанскую драмеди «Огонь» и узбекистанскую комедию «Да здравствует жена». В бассейне «Чайка» состоялся премьерный показ пятого эпизода сериала «Игры» об Олимпиаде-80.

Все желающие смогли стать участниками 160 лекций и мастер-классов. Перед гостями выступили актер Аристарх Венес, народный артист России Владимир Климов, композитор Анна Сулла, режиссер, актер и продюсер Данил Мотин, заслуженная артистка России Дарья Повереннова, актер Даниил Вершинин и другие. Кроме того, гости посетили 40 экскурсионных маршрутов по локациям съемок любимых фильмов, а также приняли участие в экскурсиях-спектаклях и аудиоэкскурсиях. О местах действия романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» рассказали на экскурсии «Полет Маргариты над Москвой», площадки фильма «Чувства Анны» представили на одноименной прогулке, а по району Чистых прудов провели экскурсию, посвященную культовому фильму «Покровские ворота». Свои двери для посетителей открыла Киностудия им. М. Горького – с гостями поделились техническими секретами киносъемок и работы художников по костюмам.

Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек
фото: пресс-служба ММНК

Кроме того, организаторы открытых кастингов приняли всех желающих испытать себя на настоящем отборе в кинопроекты. В Новопушкинском сквере прошли пробы для одной из ведущих стриминговых платформ, а на ВДНХ нашли четвероногого актера на главную роль в новом сезоне сериала «Мухтар». На открытый микрофон Гильдии кастинг-директоров и Гильдии актерских агентов зарегистрировалось 500 человек. Кастинг в сеть актерских агентств Алеси Вельяминовой посетили 550 человек. 100 сценаристов подали заявку на открытый питчинг Not alone production и 3.14 Синема. Каждый день на Биржевой площади для начинающих и профессиональных артистов театра и кино проходила запись видеовизиток и создание портфолио для кастингов. Свободных мест на запись не было – визитки и портфолио сделали 184 человека.

Всего партнерами Недели кино стали почти 500 организаций. Свыше 130 ресторанов и кафе по всему городу предлагали посетителям специальное меню по мотивам известных российских и зарубежных фильмов. В рамках ММНК прошло 9 тематических фестивалей: фестиваль документального контента стриминговых платформ Original + Doc, фестиваль уличного кино, фестиваль молодежного кино «Высоко», международный фестиваль «Дни короткометражного кино», фестиваль KONIK FILM FESTIVAL, эхо кинофестивалей Realist, «Пилот» и «Короче». Зрителям представили свыше 130 короткометражных и полнометражных отечественных фильмов и сериалов, таких как: «Надо снимать фильмы о любви» (фильм, созданный в копродукции России и Индии), семейное кино «Пираты галактики Барракуда», а также сериалы «Плевако», «Шеф» и «Карьеристки».

Отдельная программа была организована для детей и подростков. Свыше 1500 москвичей разных возрастов сделали свои видео-визитки на мобильных съемочных площадках, собрали профессиональное портфолио для настоящих кастингов, узнали о том, как развивать творческую инициативу с нуля и выстраивать работу в команде проекта. Почти 2 тысячи ребят приняли участие в лекциях и мастер-классах по сценическому искусству и встречах с артистами.

Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек
фото: пресс-служба ММНК

Столицу посетили более 130 делегатов из 47 стран мира, среди которых представители крупнейших зарубежных кинокомпаний и кластеров, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Всего в рамках деловой программы прошло свыше 30 круглых столов, панельных дискуссий и мастер-классов. Российским оригинальным медиапроектам с международным участием была посвящена дискуссия «Международные медиапроекты и лидеры общественного мнения», модератором которой выступила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. О перспективах российско-азиатского партнерства в сфере кино рассказали на сессии «Азия и Россия. Экшн-драма «Амура» как международный проект на стыке культур», участниками которого стали создатели сериала от KION, представители объединения «Гжель» и востоковеды. Генеральный директор, продюсер, основатель компании «Водород» Михаил Врубель обсудил с участниками дискуссии «Копродукция. Привлечение частных инвестиций & региональная и городская поддержка» механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Деталями специальных технических стандартов по видео и звуку, разработанных Кинопоиском, поделились на паблик токе «Production Lab. Киноиндустриальные стандарты работы».

К обсуждению способов развития мировой киноиндустрии присоединились специалисты из всех регионов мира – продюсеры, режиссеры, руководители некоммерческих и государственных организаций в сфере кино Китая, Индии и Ближнего Востока, Ирана, Латинской Америки и других стран.
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Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек фотографии
Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек фотографии
Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек фотографии
Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек фотографии
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