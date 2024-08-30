Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»

30 августа
2024 год

Новости кино >>
30 августа 2024
Стартовали съемки нового сериала «Искусство падения», который станет для хореографа Мигеля дебютной режиссерской работой в игровом кино. Наряду с профессиональными актерами в сериале появятся популярные танцоры и хореографы, известные зрителям по участию в шоу «Танцы». Производством проекта занимаются Originals Production и NORM PRODUCTION для Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету молодой танцор Дима (Илья Прелин) пересекается с загадочным и строгим наставником Филом (Артур Астман), который побуждает его двигаться не только в танце, но и по жизни, стимулируя к взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля (Анна Цыганкова), настолько не уверена в себе, что готова предать свои мечты ради спокойствия, но Фил спасает и ее. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и проверяет границы всех, кто находится рядом. Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты (Линда Лапиньш) танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона (Дмитрий Щебет). Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.

«История уникальна своей самобытностью. Я таких в российском кино знаю мало. Команда собралась великолепная. Мигель, очень тонко чувствующая, творческая индивидуальность. С ним интересно нырять вглубь человеческих переживаний и эмоций. Его главный язык ― язык тела. Это новый для меня опыт, поэтому я с огромным удовольствием и предвкушением жду совместной работы. Ну а зрители получат невероятное эстетическое удовольствие. Хореограф проекта Ксения Михеева поставила фантастические танцевальные номера, от которых мурашки по коже. Ну и, конечно, всех ждут сложные, запутанные, безумные человеческие истории», — признается Линда Лапиньш.

По словам создателей, проект станет отчасти экспериментальным и будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на эффектную хореографию. Каждый танцевальный номер станет не просто зрелищным элементом сюжета, а будет вплетен в насыщенное драматическое повествование, наполнит историю смыслами и эмоциями, понятными каждому зрителю. Новый сериал не будет очередным проектом, рассказывающим о конкуренции в индустрии, перипетиях спортивной драмы и состязаниях за победу в телевизионном шоу. «Искусство падения» — это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец ― единственная зона комфорта.

Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Это кино про падение, в которое танцовщики попадают с самого начала своего профессионального пути. Про то, как они с первого движения понимают всю боль утраты единственного места на этой земле, где можно говорить правду. И если твой танец действительно является языком высказывания, тебя могут услышать и понять все люди на этой планете. Именно поэтому я пытался создать атмосферу, где всё находится на своих местах, и артисты, занятые в этой работе, являются действующими танцовщиками и хореографами. Они не понаслышке знают, что в реале происходит внутри этой драмы, кровеносной системой которой является музыка и танцы», — добавляет Мигель.

Сценарий драмы написала обладательница премии АПКиТ Дарья Грацевич. Продюсерами проекта выступят Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Роли в сериале также исполнят Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбрацум Кабанян и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Глеб БочковГавриил ГордеевИгорь ГрабузовДарья ГрацевичЭльвира ДмитриевскаяВячеслав ДусмухаметовАмбарцум КабанянАлёна КонстантиноваЛинда ЛапиньшАндрей Левин (II)МигельРоман НовиковСергей Шишкин (IV)
фильмы
Искусство падения

фотографии >>
Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения» фотографии
Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения» фотографии
Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения» фотографии
Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктория Евсеева
28 августа ушла из жизни сценарист Виктория Евсеева.
Евгений Добровинский
27 августа ушёл из жизни художник Евгений Добровинский.
Алексей Шашин
26 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шашин.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Игорь Яцко
Марин Айрлэнд
Камерон Диас
Дэйвид Пэймер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Джессика Хэнвик
Элизабет Эшли
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен