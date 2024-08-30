Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»

Стартовали съемки нового сериала «Искусство падения», который станет для хореографа Мигеля дебютной режиссерской работой в игровом кино. Наряду с профессиональными актерами в сериале появятся популярные танцоры и хореографы, известные зрителям по участию в шоу «Танцы». Производством проекта занимаются Originals Production и NORM PRODUCTION для Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету молодой танцор Дима (Илья Прелин) пересекается с загадочным и строгим наставником Филом (Артур Астман), который побуждает его двигаться не только в танце, но и по жизни, стимулируя к взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля (Анна Цыганкова), настолько не уверена в себе, что готова предать свои мечты ради спокойствия, но Фил спасает и ее. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и проверяет границы всех, кто находится рядом. Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты (Линда Лапиньш) танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона (Дмитрий Щебет). Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.
«История уникальна своей самобытностью. Я таких в российском кино знаю мало. Команда собралась великолепная. Мигель, очень тонко чувствующая, творческая индивидуальность. С ним интересно нырять вглубь человеческих переживаний и эмоций. Его главный язык ― язык тела. Это новый для меня опыт, поэтому я с огромным удовольствием и предвкушением жду совместной работы. Ну а зрители получат невероятное эстетическое удовольствие. Хореограф проекта Ксения Михеева поставила фантастические танцевальные номера, от которых мурашки по коже. Ну и, конечно, всех ждут сложные, запутанные, безумные человеческие истории», — признается Линда Лапиньш.
По словам создателей, проект станет отчасти экспериментальным и будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на эффектную хореографию. Каждый танцевальный номер станет не просто зрелищным элементом сюжета, а будет вплетен в насыщенное драматическое повествование, наполнит историю смыслами и эмоциями, понятными каждому зрителю. Новый сериал не будет очередным проектом, рассказывающим о конкуренции в индустрии, перипетиях спортивной драмы и состязаниях за победу в телевизионном шоу. «Искусство падения» — это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец ― единственная зона комфорта.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Это кино про падение, в которое танцовщики попадают с самого начала своего профессионального пути. Про то, как они с первого движения понимают всю боль утраты единственного места на этой земле, где можно говорить правду. И если твой танец действительно является языком высказывания, тебя могут услышать и понять все люди на этой планете. Именно поэтому я пытался создать атмосферу, где всё находится на своих местах, и артисты, занятые в этой работе, являются действующими танцовщиками и хореографами. Они не понаслышке знают, что в реале происходит внутри этой драмы, кровеносной системой которой является музыка и танцы», — добавляет Мигель.
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