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Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума»

30 августа
2024 год

Новости кино >>
30 августа 2024
В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» режиссера Елены Николаевой. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко и другие. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия», уточняет пресс-служба ВГТРК.

Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главная героиня Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений – и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

«В новом сезоне нашу Анну ждет важное изменение в ее женской судьбе. Это, конечно, отразится и на ее способностях, и на расследованиях, и на семейной жизни. Но Анна станет только сильнее, а истории – еще интереснее и неожиданнее. Появятся и новые герои, которых, уверена, полюбят зрители. Но главное останется прежним: наш сериал будет таким же увлекательным, по-семейному уютным и очень добрым», — говорит Елена Николаева.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В проекте также играют Наталья Суркова, Александр Ратников, Анна Михайловская, Максим Дрозд, Лаура Кеосаян, Полина Айнутдинова и другие.
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Анна Медиум–4

фотографии >>
Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума» фотографии
Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума» фотографии
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