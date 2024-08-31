Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю

«Полицию будущего» и «Ванпанчмена» уже можно встретить в реальной жизни — что дальше? Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, про фэнтези «Хаигакура» или экранизации ранобэ о «…девушке, которая не могла стать волшебницей»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
🔘 В анонсе англоязычной версии артбука Хадзимэ Исаямы по «Атаке титанов» американский филиал издательства Kodansha сообщил, что под обложкой Attack on Titan FLY окажется еще и 18-страничная манга о прошлом капитана Леви.
🔘 Стражи порядка префектуры Ибараки в официальном X-аккаунте выложили видео с моделью робота Инграм-1 из «Полиции будущего», напоминающего о мерах предосторожности на дороге. Это не первый раз, когда местная полиция хвастает своим меха (к счастью, дальше агитации дело не заходит).
🔘 Кэйсукэ Мурата, сын мангаки Юсукэ Мураты, занял второе место на национальном первенстве старшеклассников по бодибилдингу. Выступал юноша под опенинг из «Ванпанчмена» — логичный ход, учитывая, что отец рисовал оригинальную мангу. Тренировался ли Кэйсукэ по заветам Сайтамы, доподлинно неизвестно.
Оригинальное аниме «Отель Апокалипсиса» анонсировали компания CyberAgent и студия CygamesPictures («Связь принцесс: Повторное погружение», «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»). В первом тизере под слоганом «Прощай, гостеприимство» показаны обои и чертежи гостиницы, наброски главной героини и урбанистический пейзаж разрушенного города, на который взирает некая девушка. Премьера состоится когда-то в следующем году.
Человечество практически исчезло с лица Земли, а цивилизация обратилась в прах. В центре бывшего Токио, среди запустения и возрождающейся природы, одиноко возвышается здание некогда знаменитого отеля. Дизайн персонажей разработан мангакой Идзуми Такэмото, а сценарий пишет Сигэру Муракоси («Поднятие уровня в одиночку», «Ниндзя Камуи» и «Зомбилэнд-сага»). Опенинг «Юбка» (skirt) исполнит японская певица AIKO («Форма голоса», «Бессонница после школы»).
Сериал «Фермер-аристократ» вернется со вторым сезоном четвертого октября. В основу аниме легла автобиографическая манга-эссе Хирому Аракавы: будущая художница в течение семи лет работала на родительской ферме на Хоккайдо, прежде чем создать «Стального алхимика». Приобретенный опыт также повлиял на мангу «Серебряная ложка», которая рассказывает о студентах сельскохозяйственной школы.
Бывшая наемная убийца Юки хочет оставить позади темное прошлое и устраивается горничной к старшекласснику Хитоёси Ёкои. Поначалу юноша с осторожностью относится к профессиональной киллерше, но после того, как та спасает ему жизнь, решает дать ей шанс. Чистильщица с пугающей легкостью умеет «убирать» людей, но в домашнем хозяйстве совершенно беспомощна и постоянно попадает в нелепые ситуации. В роли Юки — Рэйна Уэда (Фионе из «Отряда самоубийц из другого мира»), а Хитоёси озвучит Тосики Кумагай (Район Оно из «Тасукэцу»).
Седьмой сезон аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ» стартует 8 октября, что подтверждает новый ролик студии Shuka («Четверо братьев Юдзуки», «91 день»). Предыдущий можно посмотреть тут. Трейлер сопровождается опенингом Alca от Хинаты Касиваги, бывшей участницы айдол-группы Shiritsu Ebisu Chugaku, и эндингом Komariwarai в исполнении Тосики Кондо.
Сирота Такаси Нацумэ унаследовал от бабушки Рейко способность видеть и общаться с духами, а также ценный и опасный артефакт: тетрадь, в которой записаны имена сотен потусторонних сущностей, которых экзорцистка когда-то победила и подчинила себе. Добросердечный юноша решает вернуть всем ёкаям имена, тем самым освободив их от контракта. На помощь ему приходит дайокай Мадара (он же нянко-сенсэй).
БОНУС: В честь грядущего 20-летия «Гинтамы» и юбилейной выставкиХидэаки Сорати перерисовал первое появление протагониста Гинтоки Сакаты (текст тоже слегка изменил: последний самурай зовет на экспозицию).
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