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Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю

31 августа
2024 год

Новости кино >>
31 августа 2024
«Полицию будущего» и «Ванпанчмена» уже можно встретить в реальной жизни — что дальше? Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, про фэнтези «Хаигакура» или экранизации ранобэ о «…девушке, которая не могла стать волшебницей»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Вслед за финалом «Атаки титанов» в 2025 году фильм-компиляция ждет и франшизу «Магическая битва». Студия MAPPA хочет показать на большом экране первую арку второго сезона.

🔘 В анонсе англоязычной версии артбука Хадзимэ Исаямы по «Атаке титанов» американский филиал издательства Kodansha сообщил, что под обложкой Attack on Titan FLY окажется еще и 18-страничная манга о прошлом капитана Леви.

🔘 В октябре по манге «Эта фарфоровая кукла влюбилась» выйдет дорама — с Рико Нагасэ из игровой версии «Бессонницы после школы» и Котой Номурой. О втором сезоне аниме новостей нет второй год.

Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю

🔘 Стражи порядка префектуры Ибараки в официальном X-аккаунте выложили видео с моделью робота Инграм-1 из «Полиции будущего», напоминающего о мерах предосторожности на дороге. Это не первый раз, когда местная полиция хвастает своим меха (к счастью, дальше агитации дело не заходит).

🔘 Кэйсукэ Мурата, сын мангаки Юсукэ Мураты, занял второе место на национальном первенстве старшеклассников по бодибилдингу. Выступал юноша под опенинг из «Ванпанчмена» — логичный ход, учитывая, что отец рисовал оригинальную мангу. Тренировался ли Кэйсукэ по заветам Сайтамы, доподлинно неизвестно.

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НЕ «ОВЕРЛУК», НО ВДРУГ

Оригинальное аниме «Отель Апокалипсиса» анонсировали компания CyberAgent и студия CygamesPicturesСвязь принцесс: Повторное погружение», «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»). В первом тизере под слоганом «Прощай, гостеприимство» показаны обои и чертежи гостиницы, наброски главной героини и урбанистический пейзаж разрушенного города, на который взирает некая девушка. Премьера состоится когда-то в следующем году.


Человечество практически исчезло с лица Земли, а цивилизация обратилась в прах. В центре бывшего Токио, среди запустения и возрождающейся природы, одиноко возвышается здание некогда знаменитого отеля. Дизайн персонажей разработан мангакой Идзуми Такэмото, а сценарий пишет Сигэру МуракосиПоднятие уровня в одиночку», «Ниндзя Камуи» и «Зомбилэнд-сага»). Опенинг «Юбка» (skirt) исполнит японская певица AIKOФорма голоса», «Бессонница после школы»).

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ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОДЫ, ПЕЙТЕ МОЛОКО

Сериал «Фермер-аристократ» вернется со вторым сезоном четвертого октября. В основу аниме легла автобиографическая манга-эссе Хирому Аракавы: будущая художница в течение семи лет работала на родительской ферме на Хоккайдо, прежде чем создать «Стального алхимика». Приобретенный опыт также повлиял на мангу «Серебряная ложка», которая рассказывает о студентах сельскохозяйственной школы.

Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю
фото: обложка второго сезона

Четырехминутные юмористические зарисовки о фермерских тяготах и молочном животноводстве выходили в эфир с июля по сентябрь 2023 года под руководством Ютаро Савады. Хирому Аракаву в образе Голштинской коровы озвучила Муцуми Тамура (Вельзевул из «Страны песков», Таэ Наканосима из «Кайдзю №8»). Эндинг второго сезона Choaizoku исполнит sanetii. За производство всё так же отвечает студия Pie in the skyТиби-Годзилла наносит ответный удар»).

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БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

В этом году «Трансформеры» празднуют 40-летие — и на Токийском фестивале игрушек Tokyo Toy Show 2024 показали короткий тизер юбилейного проекта. За производство отвечают мастера гротескных меха из студии TriggerУбей или умри», «Гридмен»). Режиссер Хироми ВакабаясиТруська, Чулко и пресвятой Подвяз») подтвердил, что съемочная группа, состоящая из больших поклонников франшизы, уже активно трудится.


Впервые на телевизионном экране разумные роботы с планеты Кибертрон собрались и разобрались в 1984 году: для мультсериала оживили одноименную линейку игрушек от Takara Tomy и Hasbro. За производство отвечали американские компании Marvel ProductionsРобокоп», «Мыши-рокеры с Марса») и Sunbow ProductionsМой маленький пони», «Конан: Искатель приключений») при участии японской студии Toei AnimationВан-Пис», «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика»).

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Меняем кевлар на передник


Аниме «Ты — горничная» по одноименной манге Shotana стартует уже 6 октября. Дату премьеры издательство Shueisha и студия FelixFilmMF Призрак», «Кошачий рай») объявили вместе с новым трейлером. В режиссерском кресле — Аюму ВатанабэУ Коми проблемы с общением», «Космические братья»), дизайн персонажей — за Томоясу КурасимойБесконечные небеса», ключевая анимация «Работы!!»), сценарий пишет Хитоми МиэноСказание об обручальных кольцах», «Рагна Багровый»), а музыку — Масахиро ТокудаПлатиновый предел», «Исюра»).


Бывшая наемная убийца Юки хочет оставить позади темное прошлое и устраивается горничной к старшекласснику Хитоёси Ёкои. Поначалу юноша с осторожностью относится к профессиональной киллерше, но после того, как та спасает ему жизнь, решает дать ей шанс. Чистильщица с пугающей легкостью умеет «убирать» людей, но в домашнем хозяйстве совершенно беспомощна и постоянно попадает в нелепые ситуации. В роли Юки — Рэйна Уэда (Фионе из «Отряда самоубийц из другого мира»), а Хитоёси озвучит Тосики Кумагай (Район Оно из «Тасукэцу»).

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Свободу нечисти!


Седьмой сезон аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ» стартует 8 октября, что подтверждает новый ролик студии ShukaЧетверо братьев Юдзуки», «91 день»). Предыдущий можно посмотреть тут. Трейлер сопровождается опенингом Alca от Хинаты Касиваги, бывшей участницы айдол-группы Shiritsu Ebisu Chugaku, и эндингом Komariwarai в исполнении Тосики Кондо.


Сирота Такаси Нацумэ унаследовал от бабушки Рейко способность видеть и общаться с духами, а также ценный и опасный артефакт: тетрадь, в которой записаны имена сотен потусторонних сущностей, которых экзорцистка когда-то победила и подчинила себе. Добросердечный юноша решает вернуть всем ёкаям имена, тем самым освободив их от контракта. На помощь ему приходит дайокай Мадара (он же нянко-сенсэй).

Все основные сэйю вернутся к ролям:

Нацумэ — Хироси Камия (Мефисто Фелес из «Синего экзорциста»).
Мадара — Кадзухико Иноуэ (Тансу Флок из «Подземелья вкусностей»).
Рэйко — Санаэ Кобаяси (Ёсимунэ Токугава из «Внутренних покоев»).

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БОНУС: В честь грядущего 20-летия «Гинтамы» и юбилейной выставки Хидэаки Сорати перерисовал первое появление протагониста Гинтоки Сакаты (текст тоже слегка изменил: последний самурай зовет на экспозицию).

Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю

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Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю фотографии
Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю фотографии
Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю фотографии
Юбилей «Трансформеров», необычная горничная и ночлег на конец света: главные новости аниме за неделю фотографии
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