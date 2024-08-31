Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер»

Кинопоиск показал трейлер третьего сезона многосерийной драмы «Триггер
» — продолжения истории о психологе Артёме Стрелецком, известном благодаря нестандартным методам работы. Постановщиком вновь выпступил Игорь Твердохлебов
.
«Триггер-3»
Действие в новых сериях разворачивается после событий полнометражного проекта «Триггер. Фильм
». Артём Стрелецкий вновь приезжает в Москву и возобновляет практику. Его ждёт встреча с новыми клиентами и неожиданные сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкий как и всегда готов менять жизни других людей, но теперь ему предстоит больше сосредоточиться на своей собственной, чтобы раскрыть главную семейную тайну.
Роли в сериале сыграли Максим Матвеев
, Игорь Костолевский
, Светлана Иванова
, Марк Юсеф
, Анатолий Руденко
, Полина Маликова
, Роман Маякин
, Владислав Тирон
, Ангелина Стречина
, Сабина Ахмедова
, Ирина Старшенбаум
, Виктория Маслова
, Светлана Кузнецова
, Анастасия Уколова
, Максим Стоянов
, Сергей Годин
, Мария Андреева
и другие.
Третий сезон проекта «Триггер
» выйдет на Кинопоиске 19 сентября.
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