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Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер»

31 августа
2024 год

Новости кино >>
31 августа 2024
Кинопоиск показал трейлер третьего сезона многосерийной драмы «Триггер» — продолжения истории о психологе Артёме Стрелецком, известном благодаря нестандартным методам работы. Постановщиком вновь выпступил Игорь Твердохлебов.

«Триггер-3»

Действие в новых сериях разворачивается после событий полнометражного проекта «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий вновь приезжает в Москву и возобновляет практику. Его ждёт встреча с новыми клиентами и неожиданные сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкий как и всегда готов менять жизни других людей, но теперь ему предстоит больше сосредоточиться на своей собственной, чтобы раскрыть главную семейную тайну.

Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер»

Роли в сериале сыграли Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Марк Юсеф, Анатолий Руденко, Полина Маликова, Роман Маякин, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Сабина Ахмедова, Ирина Старшенбаум, Виктория Маслова, Светлана Кузнецова, Анастасия Уколова, Максим Стоянов, Сергей Годин, Мария Андреева и другие.

Третий сезон проекта «Триггер» выйдет на Кинопоиске 19 сентября.
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Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер» фотографии
Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер» фотографии
Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер» фотографии
Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер» фотографии
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