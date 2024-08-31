«Солнце скоро выйдет»: Оксана Акиньшина в трейлере фильма «За слова отвечаю» про инфоцыганку, оказавшуюся в тюрьме

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Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Интервью

Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет не нормально, и искусство на это реагирует»

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