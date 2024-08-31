«Солнце скоро выйдет»: Оксана Акиньшина в трейлере фильма «За слова отвечаю» про инфоцыганку, оказавшуюся в тюрьме

В сети появился трейлер мотивационного драмеди «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной в роли звезды тренингов Светы Солнце, которую сажают в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.
«За слова отвечаю»
«После прочтения сценария я сразу хорошо поняла свою героиню — Свету Солнце. Конечно, именно как человека. Сама я скептически отношусь к мотивационным тренингам. Я верю, что человек сам отвечает за всё, что происходит у него в жизни. И если хотя бы один зритель после просмотра нашего кино чуть-чуть изменится и поверит в свои силы, то всё, что мы сделали, было не зря», – говорит Оксана Акиньшина.
«У моей героини необычная судьба, и мне было очень интересно её играть. Не могу сказать, что я согласна с тем, какой для неё прописан финал. Но, если вдруг случится вторая часть — это будет отличная возможность для ещё более глубокого раскрытия персонажа», – рассказывает Орлова.
В российский прокат фильм «За слова отвечаю» выйдет 14 ноября.
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