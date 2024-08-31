Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить»

Главная героиня – Лида – настолько влюблена в молодого ученого Игоря, что ради его счастья готова на всё. Даже взять кредит под залог своей квартиры ради его обучения в аспирантуре. Игорь переезжает в Москву и зовет с собой Лиду, она бросает всё и едет с ним. Но в столице Игорь присмотрел себе более выгодную партию - дочку ректора, и бросил Лиду в тот день, когда она узнала, что беременна.
Для Лиды начинаются тяжелые времена. Она берется за любую работу, и судьба приводит её в дом супругов Анны Аркадьевны и Вадима Юрьевича. Лида устраивается к ним домработницей, и Вадим начинает оказывать ей знаки внимания, на которые она готова ответить взаимностью.
«В этой истории нет 100% положительных героев, кроме, наверное, Лидиной мамы. Она просто искренне любит свою дочь и хочет ей счастья. Лидой движет любовь. Иногда она мне напоминала Емелю или Иванушку из сказок. Он вроде ничего не делает, а вокруг все как-то само меняется и становится лучше. Режиссер мне так и сказал на нашей первой встрече. Лида просто хорошая, вот она есть, и мир вокруг неё сразу меняется и все становятся лучше», – отмечает Евдокия Лаврухина.
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