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Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить»

31 августа
2024 год

Новости кино >>
31 августа 2024
На телеканале Dомашний завершились съемки мелодрамы «Любить», главные роли в которой исполнили исполнили Евдокия Лаврухина и Прохор Дубравин, сообщает пресс-служба канала.

Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить»
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

Главная героиня – Лида – настолько влюблена в молодого ученого Игоря, что ради его счастья готова на всё. Даже взять кредит под залог своей квартиры ради его обучения в аспирантуре. Игорь переезжает в Москву и зовет с собой Лиду, она бросает всё и едет с ним. Но в столице Игорь присмотрел себе более выгодную партию - дочку ректора, и бросил Лиду в тот день, когда она узнала, что беременна.

Для Лиды начинаются тяжелые времена. Она берется за любую работу, и судьба приводит её в дом супругов Анны Аркадьевны и Вадима Юрьевича. Лида устраивается к ним домработницей, и Вадим начинает оказывать ей знаки внимания, на которые она готова ответить взаимностью.

«В этой истории нет 100% положительных героев, кроме, наверное, Лидиной мамы. Она просто искренне любит свою дочь и хочет ей счастья. Лидой движет любовь. Иногда она мне напоминала Емелю или Иванушку из сказок. Он вроде ничего не делает, а вокруг все как-то само меняется и становится лучше. Режиссер мне так и сказал на нашей первой встрече. Лида просто хорошая, вот она есть, и мир вокруг неё сразу меняется и все становятся лучше», – отмечает Евдокия Лаврухина.
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№ 1
Тульский парень   31.08.2024 - 15:49
Со временем настанет следующий этап, когда героини будут бросать своих женихов с детьми. Или переезжать с ними в новый город и брать на женишка кредиты, а потом кидать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить» фотографии
Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить» фотографии
Евдокия Лаврухина найдет счастье в мелодраме «Любить» фотографии
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